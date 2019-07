Sorina Pintea va trimite pacienți „sub acoperire” în spitale pentru a identifica medicii care cer șpagă

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, intenționează să trimită în spitale pacienți „sub acoperire” pentru a identifica angajații care condiționează actul medical de mită. Acesta este unul dintre pașii unei strategii anti-corupție mai ample, gândite de Ministerul Sănătății.

„Eu cred că sunt și medici cinstiți, dar știm cu toții că lucrurile sunt încă nerezolvate. Eu cred că nu merită acești oameni, pentru câțiva care fac asta, să fie murdăriți”, a explicat ministrul Sănătății, pentru HotNews.ro.

Sorina Pintea mai spune că, cu toate că unii pacienți cărora li se cere șpagă în spitale i se adresează chiar ei pentru a se plânge de cele întâmplate, „ei spun că nu vor să sesizăm organele de anchetă, ceea ce mi se pare ciudat”.

„Eu cred că sunt și medici cinstiți, dar știm cu toții că lucrurile sunt încă nerezolvate. Nu cere medicul, ci merge asistenta la pacient și spune: acesta este tariful. Sunt spitale în această țară unde medicii spun: ‘Nu este nevoie, mulțumim.’ Eu cred că nu merită acești oameni, pentru câțiva care fac asta, să fie murdăriți”, adaugă ministrul Sănătății.

Sorina Pintea mai subliniază că „Medicii spun că ministrul are ceva cu ei. Ministrul nu are nimic cu ei, are grijă de pacienți, pentru că despre asta vorbim, până la urmă. Până la urmă, trebuie să ne asumăm cu toții niște lucruri. Haideți să ne facem treaba!”

Inițiativa Sorinei Pintea, primită cu ostilitate de medici, care acuză ministrul și presa de „campanie împotriva lor”

Inițiativa ministrului Sănătății de a trimite „pacienți sub acoperire” pentru a indentifica angajații din spitale care iau șpagă a fost întâmpinată cu ostilitate de medici: cu toate că, pe de o parte, medicii susțin că nu condiționează actul medical de plic, iar cei care fac acest lucru ar fi foarte puțini – un procent nesemnificativ, susțin ei – chiar și acei medici care susțin că sunt onești și nu primesc mită critică în bloc inițiativa Ministerului Sănătății, pe grupurile profesionale de pe rețelele de socializare. Medicii o acuză atât pe Sorina Pintea, cât și presa, că „duc o campanie împotriva lor”.