Șoferul care a ucis un băiat de 11 ani şi a rănit alţi cinci copii, după ce i-a spulberat pe trecerea de pietoni,a fost trimis în judecată. Riscă 30 de ani după gratii

Șoferul care a ucis un băiat de 11 ani şi a rănit alţi 5 copii, după ce i-a spulberat pe o trecere de pietoni a fost trimis în judecată. Riscă să-şi petreacă următorii 30 de ani în închisoare, dacă va fi găsit vinovat, în condiţiile în care acuzaţiile sunt extrem de grave. Omor şi tentativă de omor calificat, printre altele. Teribilul accident a avut loc în seara zilei de 21 decembrie 2022, pe o stradă din Petroşani. Şase copii, cu vârste între 11 şi 14 ani, care se întorceau de la o petrecere, au fost loviţi de maşină chiar pe trecerea de pietoni. Unul dintre băieţi a murit a doua zi la spital.

Şoferul vinovat a fugit de la locul accidentului şi a fost prins la câţiva kilometri distanţă. Poliţiştii au constatat atunci că tânărul nu avea permis de conducere, se urcase băut la volan şi circula cu 135 de kilometri la oră. În plus, maşina avea grave probleme tehnice, conform observatornews.ro.

Șoferul circula cu 135 km/oră

La sfârșitul lunii februarie, avocatul Adrian Cuculis a anunțat că s-a finalizat expertiza la Petroșani. Potrivit experților, „viteza de deplasare a autoturismului (…), în momentul premergător producerii accidentului a fost de aproximativ: 135 – 137 km/h”. De asemenea, viteza „la momentul accidentului (impact) a fost de aproximativ 115 – 116 km/oră”. În plus, mașina avea defecțiuni la sistemul de direcție și nu îndeplinea condițiile legale pentru a putea circula pe drumurile publice.

Reamintim că accidentul teribil a avut loc în 21 decembrie anul trecut, puţin după ora 22.00, când şase copii, cu vârste între 11 şi 14 ani, sportivi la Şcoala de Fotbal Damian Militaru din oraş, se întorceau acasă de la un banchet. Maşina i-a lovit în plin, chiar pe o trecere de pietoni.

La volan era un tânăr de 19 ani, băut şi fără permis de conducere, care s-a făcut nevăzut după accident. Şoferul fugar a fost prins după un sfert de oră, în oraşul Aninoasa. A fost dus la audieri şi reţinut.

„Ca urmare a testării cu aparatul etolotest, a rezultat o valoare de 0.81 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, s-a stabilit din verificări că nu poseda nici permis de conducere. Prin urmare s-au luat măsuri preventive faţă de acesta, ancheta poliţiştilor continuând atât sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiştilor. Din păcate, am aflat că unul dintre copiii răniţi a decedat. Prin urmare, ancheta se va extinde şi cu privire la comiterea infracţiunii de ucidere din culpă”, a declarat atunci Bogdan Niţu, IPJ Hunedoara.