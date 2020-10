SEO in pandemie: ce stiu doar specialistii

Campaniile de optimizare SEO sunt extrem de importante, indiferent de perioada pe care o traversam, contrar strategiilor actuale, influentate de pandemia de COVID-19. Statisticile demonstreaza din plin acest lucru. Peste 80% dintre cumparatori fac cercetari online inainte de a face orice achizitie.

Dintre acestia, peste 80% evita reclamele si prefera rezultatele organice, iar 90% sunt interesati doar de rezultatele aparute in prima pagina a motorului de cautare. Peste 60% din totalul click-urilor sunt reprezentate de primele 3 pozitii organice. Aceste rezultate se obtin cu ajutorul campaniilor de SEO continue si corect implementate de la bun inceput.

Pentru succesul oricarui business, piesa de rezistenta o reprezinta elementele tehnice. In cazul website-urilor, esentiale sunt in acest sens, de exemplu, viteza de incarcare a paginii si optimizarea pentru dispozitivele mobile.

Aceste detalii „anunta” motoarele de cautare ca site-ul este actualizat si relevant.

Despre elementele tehnice, specialistii agentiei online R2.ro atrag atentia ca „nu este suficient ca un website sa arate bine. Un site perfect optimizat inseamna o viteza de incarcare incredibil de mica si o rata de click-uri cat mai mare. Adica profit maximizat si activitate eficienta”.

In plus, mai atrag atentia cei din echipa R2.ro, unele agentii de marketing online prefera sa livreze doar designul in sine, folosind teme clasice, nepersonalizate, cu timp de incarcare neoptimizat. In timp, o astfel de abordare se dovedeste ineficienta, ceea ce inseamna costuri in plus si timp suplimentar pentru imbunatatirea acestor aspecte.

O strategie SEO complexa se bazeaza insa pe mai multe elemente, printre care si studierea cuvintelelor-cheie, backlinking, crearea unui continut relevant, constant si actualizat.

Cuvintele-cheie care cresc conversiile

Intr-o perioada in care comportamentul consumatorilor se schimba continuu ca urmare a pandemiei, iar internetul este supraaglomerat, site-urile trebuie sa-si adapteze strategiile si sa le ofere userilor posibilitatea de a gasi cu usurinta informatiile/produsele/serviciile pe care le cauta. Cuvintele-cheie sunt cele faciliteaza acest proces. Cele mai folosite cuvinte-cheie nu depasesc 26 de caractere (cuvinte-cheie scurte). Spre deosebire de acestea, cuvintele-cheie “long tail” (intre 26 si 40 de caractere) sunt cele care asigura mai multe conversii.

Continut constant

Imbunatatirea constanta a continutului existent pe site contribuie la cresterea vizibilitatii. Tot cifrele demonstreaza acest lucru: peste 16 postari pe luna aduc de aproximativ 4 ori mai mult trafic pe un site, comparativ cu publicarea a doar patru postari lunar.

Puterea videoclipurilor

Consumatorii moderni prefera videoclipurile, doarece primesc informatii amanuntite despre produsele si serviciile de care sunt interesati. De asemenea, videoclipurile permit folosirea cuvintelor cheie “long tail”, care cresc rata conversiilor.

Informatii actualizate

In perioada pandemiei, clientii sunt dispusi in continuare sa faca achizitii, dar trebuie sa fie informati privind beneficiile pe care le ofera companiile (comanda online, livrare la domiciliu etc.).

Mai mult ca niciodata, pentru a preveni raspandirea COVID-19, consumatorii opteaza pentru produse si servicii locale. Local SEO faciliteaza astfel atragerea de noi client, de catre business-urile locale.

In concluzie, SEO este un proces dinamic si de lunga durata, care permite cresterea si mentinerea vizibilitatii oricarui website pe termen lung.

Chiar daca, in contextul actual, renuntarea la bugetele de marketing poate parea un castig, pe termen lung, pierderile sunt considerabile. Companiile care aleg in aceasta perioada sa intre intr-un con de umbra isi vor recupera cu greu interesul consumatorilor in viitor.