Seminarii pentru antrenori, cu Dragan Petricevic

Trei seminarii de baschet le pregăteşte Dragan Petricevic antrenorilor din judeţul Timiş.

Liderul staff-ului tehnic al echipei SCM OHMA Mozzart Bet Timişoara şi totodată selecţionerul reprezentativei de seniori a României va aborda în perioada următoarele trei subiecte interesante pentru antrenorii sportului cu mingea la coş. Toate vor avea loc la sala „Constantin Jude”.

Primele două seminarii sunt programate joi, 30 martie. La ora 18 va începe prelegerea intitulată „Transition offense-post up” – early PnR & quick hitter. Va urma, la ora 19, lecţia „Offense vs zone defense”.

În 6 aprilie, de la ora 11, antrenorul Dragan Petricevic va susţine clinicul „Specific shooting drills using different types of off-ball screens”.

Cele trei seminarii menţionate sunt incluse în programul Federaţiei Române de Baschet de instruire a antrenorilor şi se adresează tehnicienilor din judeţul Timiş.