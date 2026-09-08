Se opreşte apa, miercuri, în trei localităţi timişene

Miercuri, 9 septembrie, între orele 9-16 se va întrerupe furnizarea apei în localităţile timişene Racovița, Hitiaș și Ficătar, pentru lucrări de mentenanță la Stația de Tratare a Apei din Hitiaș.

„La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă. Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată”, a transmis Aquatim.