PISA 2025: analfabetismul funcțional ridicat în rândul elevilor români.

Rezultatele testării PISA din 2025, concept de evaluare la nivel internațional a elevilor în vârstă de 15 ani aparținând Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), arată că procentul analfabetismului funcțional în rândul tinerilor din România se menține la cote alarmante.

Rezultatele medii din România în 2025 au fost aproximativ la același nivel cu cele din 2022 la matematică și științe, dar mai scăzute decât în ​​2022 la lectură. În domeniul științelor, rezultatele au fost, de asemenea, apropiate de cele înregistrate la toate evaluările PISA anterioare anului 2022, indicând o tendință de stagnare. În schimb, la matematică și lectură, analizând o perioadă mai lungă de timp, rezultatele din 2025 au fost mai slabe comparativ cu cele de acum aproximativ 10 ani, din 2015.

În cea mai recentă perioadă (2022–2025), decalajul dintre elevii cu cele mai bune rezultate și cei cu cele mai slabe rezultate nu a suferit modificări semnificative la matematică, lectură și științe.

Comparativ cu anul 2015, ponderea elevilor cu rezultate slabe (care au obținut un punctaj sub nivelul de competență 2) a crescut cu 12 puncte procentuale la matematică, cu nouă puncte procentuale la lectură și cu șapte puncte procentuale la științe.

Per ansamblu, la testarea din 2025, elevii din România au obținut rezultate sub media OCDE la matematică, lectură și științe.

În ceea ce privește rezolvarea problemelor prin metode computaționale, scorul mediu al elevilor din România a fost mai mic decât media OCDE.

Aproximativ 54% dintre elevii din România au atins nivelul 2 sau un nivel superior la științe (media OCDE: 74%). Acești elevi pot, cel puțin, să recunoască explicația corectă pentru fenomene științifice familiare și să utilizeze aceste cunoștințe pentru a identifica, în situații simple, dacă o concluzie este validă pe baza datelor furnizate.

În România, doar 2% dintre elevi au obținut rezultate de top la științe, ceea ce înseamnă că au atins nivelul 5 sau 6 de competență (media OCDE: 7%).

Totodată, doar 48% dintre elevii români au atins cel puțin nivelul 2 de competență la matematică (media OCDE: 65%). La acest nivel minim, elevii pot interpreta și recunoaște, fără instrucțiuni directe, modul în care o situație simplă poate fi reprezentată matematic (de exemplu, compararea distanței totale pe două rute alternative sau conversia prețurilor într-o altă monedă).

Aproximativ 4% dintre elevii din România au obținut rezultate de top la matematică, ceea ce înseamnă că au atins nivelul 5 sau 6 la testul de matematică PISA (media OCDE: 8%).

Cele mai mari ponderi ale elevilor care au atins nivelul 5 sau 6 au fost înregistrate în șapte țări și economii asiatice: B-S-J-Z (China) (54%), Singapore (37%), Taipeiul Chinez (32%), Macao (China) (29%), Coreea (23%), Japonia (22%) și Hong Kong (China) (21%).

În ceea ce privește capacitatea de înțelegere a textului citit, aproximativ 52% dintre elevii din România au atins nivelul 2 sau un nivel superior (media OCDE: 69%). Acești elevi pot să identifice ideea principală într-un text de lungime medie, să găsească informații pe baza unor criterii explicite – deși uneori complexe – și să reflecteze asupra scopului și formei textelor atunci când li se solicită acest lucru în mod explicit. Proporția elevilor de 15 ani care au atins nivelurile minime de competență la lectură (nivelul 2 sau superior) a variat de la 93% în B-S-J-Z (China) la 4% în Rwanda.

Testarea PISA 2025 a marcat cel de-al nouălea ciclu de evaluare de la lansarea sa în anul 2000.

Evaluarea se realizează pe 6 niveluri de performanță, nivelul 1 fiind cel mai slab.

PISA 2025 a evaluat performanța elevilor la științe, lectură și matematică. În acest ciclu, un accent deosebit a fost pus pe domeniul științelor, urmărindu-se capacitatea elevilor de a evalua critic dovezile științifice, de a aprecia credibilitatea informațiilor și de a aplica cunoștințele științifice în procesul de luare a deciziilor. De asemenea, a fost examinat modul în care elevii pot acționa în mod autonom pentru a aborda provocările de mediu.

Totodată, evaluarea din 2025 a introdus un nou domeniu: „Învățarea în lumea digitală”, care evaluează rezolvarea computațională a problemelor și învățarea autoreglată.

Pe de altă parte, a fost analizat și contextul în care învață elevii, respectiv din perspectiva siguranței și echității mediilor de învățare, precum și a sprijinului pe care îl primesc din partea familiilor și a școlilor.

În cadrul acestei etape, peste 760.000 de elevi au participat la evaluare, reprezentând aproximativ 33 de milioane de tineri în vârstă de 15 ani din 91 de țări, inclusiv din România. Mai mulți participanți s-au alăturat în premieră: Armenia, Dușanbe (Tadjikistan), Ecuador, Kenya, Regiunea Kurdistan (Irak), Rwanda și Zambia.