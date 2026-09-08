Doi tineri au căzut cu trotineta electrică şi s-au împrăştiat pe şosea. Conducătorul avea o alcoolemie de 0,99 mg/l

Un eveniment rutier în care a fost implicat un conducător de trotinetă electrică s-a produs în municipiul Deva, după ce doi tineri aflați pe aceeași trotinetă au căzut pe carosabil. Unul dintre aceștia, în vârstă de 27 de ani, a fost rănit și transportat la spital, iar testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cazul readuce în atenție riscurile asociate deplasării cu trotinetele electrice și necesitatea respectării regulilor de circulație.

Evenimentul s-a produs în seara zilei de 6 septembrie 2026, în jurul orei 23:0, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu din municipiul Deva. Polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că un tânăr a căzut cu o trotinetă electrică. Echipajul de poliție a fost redirecționat către Spitalul Județean de Urgență Deva, unde victima fusese transportată pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Din primele verificări a reieșit că trotineta electrică era condusă de un bărbat de 27 de ani, iar un alt bărbat se afla în calitate de pasager. Cei doi se deplasau pe partea carosabilă a Bulevardului Nicolae Bălcescu, în direcția Bulevardului 22 Decembrie.

La un moment dat, conducătorul trotinetei a trecut peste un capac de canalizare, s-a dezechilibrat, iar după câțiva metri, atât acesta, cât și pasagerul au căzut pe carosabil. Niciunul dintre cei doi nu purta echipament de protecție.

În urma evenimentului, conducătorul trotinetei, în vârstă de 27 de ani, a fost rănit și a primit îngrijiri medicale, fără a rămâne internat. Un aspect deosebit de important pentru siguranța rutieră a fost constatat în urma testării conducătorului trotinetei. Aparatul alcooltest a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, acestuia fiindu-i recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, a transmis IPJ Hunedoara.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite toate împrejurările producerii evenimentului.

35 de accidente în județul Hunedoara, de la începutul anului

Cazul de la Deva nu este unul izolat. Potrivit datelor centralizate de polițiști, de la începutul anului 2026, în județul Hunedoara s-au înregistrat 35 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de trotinete electrice.

În urma acestor evenimente, 5 persoane au fost rănite grav, iar alte 32 au suferit răni ușoare.

În municipiul Deva, în aceeași perioadă, au fost înregistrate 13 accidente rutiere în care au fost implicați conducători de trotinete electrice. În trei dintre aceste cazuri, conducătorii trotinetelor se aflau sub influența băuturilor alcoolice, iar unul dintre accidente s-a soldat cu rănirea gravă a unei persoane.

Datele evidențiază vulnerabilitatea utilizatorilor de trotinete electrice și importanța respectării regulilor de circulație, în special în ceea ce privește consumul de alcool, transportul pasagerilor, utilizarea echipamentelor de protecție și deplasarea în condiții de siguranță, a precizat Poliţia Hunedoara.

Polițiștii acționează permanent pentru prevenirea accidentelor

Pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere și combaterea abaterilor comise de utilizatorii trotinetelor electrice, polițiștii hunedoreni desfășoară în mod constant acțiuni de prevenire și control.

De la începutul anului, au fost organizate 62 de acțiuni pentru combaterea abaterilor rutiere comise de conducătorii trotinetelor, iar polițiștii au aplicat 390 de sancțiuni contravenționale utilizatorilor acestor vehicule.

Componenta preventiv-educativă a activităților este, de asemenea, importantă. În cadrul acțiunilor desfășurate, au fost distribuite 550 de materiale cu tematică educativ-preventivă, adresate participanților la trafic.

Prin aceste activități, polițiștii urmăresc atât sancționarea comportamentelor care pun în pericol siguranța rutieră, cât și informarea utilizatorilor cu privire la riscurile la care se expun atunci când ignoră regulile de circulație.

Pentru a preveni accidentele și pentru a circula în siguranță, polițiștii recomandă:

* Nu conduceți trotineta electrică după ce ați consumat alcool. Alcoolul afectează atenția, echilibrul, timpul de reacție și capacitatea de a aprecia corect pericolele din trafic.

* Nu transportați pasageri, dacă trotineta nu este destinată legal și tehnic acestui lucru.

* Purtați echipament de protecție, în special cască, chiar și atunci când deplasarea are loc pe distanțe scurte.

* Respectați regulile de circulație și adaptați viteza la condițiile de drum și trafic.

* Fiți atenți la capace de canalizare, denivelări, gropi, borduri și alte obstacole care pot provoca pierderea echilibrului.

* Verificați starea tehnică a trotinetei înainte de deplasare și asigurați-vă că aceasta îndeplinește condițiile legale pentru circulația pe drumurile publice.

* Nu utilizați trotineta dacă nu cunoașteți și nu respectați regulile aplicabile acestui tip de vehicul.

„Siguranța în trafic depinde de comportamentul fiecărui participant la circulație. Respectarea regulilor nu este doar o obligație legală, ci o măsură esențială pentru prevenirea unor accidente care se pot solda cu urmări grave” – IPJ Hunedoara.

Imagine de arhivă