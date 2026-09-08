Aproape 250 de sancțiuni și amenzi de peste un milion de lei, aplicate în luna august de ITM Timiș.

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș au desfășurat în perioada 1- 31 august, o serie de campanii de control proprii și naționale, pentru a verifica respectarea prevederilor legale privind relațiile de muncă, precum și sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor din domeniul construcțiilor și industriei ospitalității (HORECA).

În cadrul acestor verificări au fost efectuate 250 controale și s-au aplicat 243 sancțiuni, dintre care 190 avertismente și 53 amenzi, în valoare de 1.105.500 lei.

Cu această ocazie au fost depistate 29 persoane care prestau muncă nedeclarată.

Ponderea mare de avertismente aplicate s-a datorat faptului că strategia folosită în coordonarea inspectorilor de muncă a vizat conștientizarea angajatorilor privind respectarea legislației din domeniul muncii.

Valoarea ridicată a amenzilor rezultă din sancționarea muncii la negru, dar și a altor neconformități constatate, dintre care:

– beneficiarii nu au transmis registrul electronic de evidență a zilierilor, Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, zilnic, înainte de începerea activității de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul sau împuternicit al acestuia;

– zilierii au prestat activități pentru același beneficiar sau împuternicit al acestuia pe o perioadă mai lungă de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic;

– nerespectarea remunerației brute orare stabilită în funcție de salariu minim brut pe țară, garantat în plată

-neîncheierea contractului individual de muncă înainte de începerea activității;

– neprezentarea contractului individual de muncă la data efectuării controlului;

– nerespectarea repausului săptămânal;

– inexistența evidenței timpului de muncă cu ora de începere a activității și ora de sfârșit a activității;

– necompletarea registrului de evidență a salariaților cu toate elementele;

– întârzieri în acordarea drepturilor salariale;

– lipsa echipamentului individual de protecție;

– echipamente de muncă neconforme din punct de sedere SSM;

– fișe de instruire SSM necompletate

– necomunicare eveniment.

„Respectarea legislației muncii nu este o opțiune, ci o obligație fundamentală pentru asigurarea unui mediu de lucru corect, legal și sigur.

ITM TIMIȘ rămâne un partener pentru toți angajatorii și angajații care respectă cadrul legal, însă va acționa cu fermitate și va sancționa drastic munca nedeclarată și încălcarea normelor de securitate și sănătate a muncii”, afirmă Ileana Mogoșanu, inspector șef al instituției.

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