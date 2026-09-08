Una dintre cele mai apreciate violoniste ale lumii vine la Timişoara

Una dintre cele mai apreciate violoniste ale scenei internaționale, Baiba Skride, va concerta pentru prima dată la Timișoara, duminică, 13 septembrie 2026, de la ora 19:00, pe scena Sălii Capitol a Filarmonicii Banatul Timișoara.

Câștigătoare a Premiului I la Queen Elisabeth Competition, unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale de vioară, artista letonă concertează în mod constant alături de orchestre precum Berliner Philharmoniker, Boston Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra sau Orchestre de Paris.

Baiba Skride are și o legătură aparte cu România: începând din 1995, principalul său profesor a fost renumitul violonist român Petru Munteanu, sub îndrumarea căruia a studiat la Universitatea de Muzică și Teatru din Rostock.

La Timișoara, artista va cânta pe vioara „Yfrah Neaman” Stradivarius, în cadrul concertului COLOUR OF MY DREAMS, unul dintre evenimentele centrale ale ediției din acest an a Festivalului Eufonia. Baiba Skride va interpreta Cvintetul cu pian în fa minor, op. 34 de Johannes Brahms, considerat unul dintre punctele culminante ale creației camerale a compozitorului german, alături de Vlad Popescu, Sào Soulez Larivière, Alexey Stadler și Andrei Gologan.

Eufonia Festival 2026 – Colours of Sound. Making the Invisible Visible

Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Eufonia se desfășoară în perioada 7–27 septembrie 2026, sub tema „Colours of Sound. Making the Invisible Visible”. Timp de trei săptămâni, festivalul reunește la Timișoara și în regiune artiști de prestigiu internațional, tineri muzicieni aflați la începutul carierei și publicuri dintre cele mai diverse.

De la concerte susținute de noua generație de interpreți până la evenimente care reunesc muzicieni consacrați, ediția din acest an este construită în jurul formării, performanței și apropierii de comunitate. Cele trei secțiuni – Masterclass, On the Road și Brass Academy – creează contexte în care experiența artiștilor invitați se întâlnește cu energia tinerilor muzicieni, iar muzica depășește spațiul tradițional al sălii de concert.

EUFONIA MASTERCLASS | 7–13 septembrie

Prima secțiune a festivalului este dedicată formării și dialogului artistic. Tineri instrumentiști lucrează, timp de o săptămână, alături de muzicieni cu o amplă experiență internațională: Baiba Skride și Vlad Popescu – vioară, Sào Soulez Larivière – violă, Alexey Stadler – violoncel, Andrei Gologan – pian, Aliya Vodovozova – flaut, Claire Bagot – oboi, Tommaso Lonquich – clarinet și Bence Bogányi – fagot.

Programul este completat de întâlnirile susținute de psihologul, pianistul și muzicoterapeutul Angelica Postu, dedicate gestionării anxietății scenice, comunicării și dezvoltării unor practici utile vieții artistice.

Publicul îi va putea descoperi pe participanții ediției în două concerte dedicate tinerei generații. NEXT GENERATION va avea loc vineri, 11 septembrie, de la ora 19:00, în Sala Orpheum a Facultății de Muzică și Teatru, iar MUSIC AND FORM este programat sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 19:00, la Galeria Jecza, un spațiu dedicat creației contemporane.

Concertul final al secțiunii Masterclass, COLOUR OF MY DREAMS, va avea loc duminică, 13 septembrie, de la ora 19:00, la Sala Capitol. Pe scenă se vor reuni Baiba Skride, Vlad Popescu, Sào Soulez Larivière, Alexey Stadler, Aliya Vodovozova, Claire Bagot, Tommaso Lonquich, Bence Bogányi și Andrei Gologan.

Programul traversează epoci și universuri sonore diferite, de la miniaturile lui Frédéric Mompou și lucrarea contemporană This is the color of my dreams de Alyssa Weinberg până la Caprice sur des airs danois et russes, op. 79 de Camille Saint-Saëns și Cvintetul cu pian în fa minor, op. 34 de Johannes Brahms.

EUFONIA ON THE ROAD | 11–18 septembrie

Prin secțiunea On the Road, Eufonia duce muzica de cameră mai aproape de comunitățile din Timișoara și din regiune, dincolo de spațiul tradițional al sălii de concert.

Muzicienii vor susține întâlniri în centre medicale și de recuperare, unde muzica poate aduce momente de alinare și apropiere umană, dar și în școli, oferindu-le copiilor ocazia de a descoperi nemijlocit experiența muzicii live. Această dublă misiune, socială și educativă, reprezintă pilonul acestei secțiuni.

Vlad Popescu – vioară, Kaori Yamagami – violoncel și Florian Peelman – violă vor interpreta un program cu lucrări de Alyssa Weinberg, Ludwig van Beethoven, György Kurtág și Ernő Dohnányi.

Concertele deschise publicului vor avea loc miercuri, 16 septembrie, de la ora 19:00, la Biserica Romano-Catolică „Sfântul Gerard” din Cenad; joi, 17 septembrie, de la ora 19:00, la Sinagoga Neologă din Lugoj; și vineri, 18 septembrie, de la ora 19:00, la Biserica din Ofsenița.

EUFONIA BRASS ACADEMY | 21–27 septembrie

Ultima secțiune a festivalului este dedicată instrumentelor de alamă și îi aduce la Timișoara pe Ionuț Podgoreanu – corn, Andrei Kavalinski – trompetă și Gerard Costes – trombon. Cursurile și întâlnirile artistice le oferă tinerilor instrumentiști prilejul de a lucra îndeaproape cu muzicieni care activează pe importante scene europene.

Vineri, 25 septembrie, de la ora 19:00, la Sala Capitol, Ionuț Podgoreanu, în dubla ipostază de solist și dirijor, va urca pe scenă alături de soliștii Andrei Kavalinski și Andrei Candrianu – trompetă, respectiv Gerard Costes – trombon.

Programul aduce împreună repertoriul baroc, muzica vieneză, jazzul și tangoul, cu lucrări de Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Astor Piazzolla, Hoagy Carmichael și Ricardo Mollá.

Ediția se va încheia duminică, 27 septembrie, de la ora 19:00, la Centrul Cultural Plai – Ambasada, cu THE COLORS OF TOMORROW, concert dedicat participanților Brass Academy. Evenimentul aduce în prim-plan energia, expresivitatea și creativitatea noii generații de muzicieni, într-un program care pune în valoare diversitatea sonorităților instrumentelor de alamă.

Prin concerte, cursuri și intervenții în comunitate, Eufonia Festival creează legături între generații, între artiști și public, între muzică și spațiile în care aceasta poate genera întâlniri autentice. Ediția din acest an, culoarea este maim ult decât o metaforă a sunetului, ci și felul în care percem muzica și experiențele sonore care ne aduc împreună.