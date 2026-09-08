Actualitate

Atenţionare de caniculă în vestul ţării, miercuri, cu temperaturi de până la 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
0 comentarii
Atenţionare de caniculă în vestul ţării, miercuri, cu temperaturi de până la 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest

Atenţionare de caniculă în vestul ţării, miercuri, cu temperaturi de până la 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Meteorologii au emis, marţi, o atenţionare Cod galben de caniculă pentru ziua de miercuri, în Banat, Crişana, Maramureş şi vestul Transilvaniei, cu temperaturi de până la 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Avertizarea este în vigoare între orele 12.00 şi 18.00.

zonaTM

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crişana, Maramureş şi în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.”, precizează ANM.

CITEȘTE ȘI: Prosperitatea Europei, amenințată de declinul industriei auto

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *