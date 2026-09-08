Atenţionare de caniculă în vestul ţării, miercuri, cu temperaturi de până la 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Meteorologii au emis, marţi, o atenţionare Cod galben de caniculă pentru ziua de miercuri, în Banat, Crişana, Maramureş şi vestul Transilvaniei, cu temperaturi de până la 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Avertizarea este în vigoare între orele 12.00 şi 18.00.

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crişana, Maramureş şi în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.”, precizează ANM.