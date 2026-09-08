Incendiile din pădurile Banatului, greu de stins (VIDEO)

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență continuă intervențiile complexe pentru stingerea incendiilor din zonele Băile Herculane și Oțelu Roșu.

Pentru gestionarea situației de pe raza staţiunii Băile Herculane, au fost mobilizate resurse aeriene și terestre. În cazul acestui incendiu, terenul stâncos face ca acţiunile pentru stingerea flăcărilor să poată fi derulate doar cu sprijinul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie.

La Oţelu Roşu, în cursul nopții de luni spre marţi, s-a acţionat pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată ce prezenta risc de propagare la locuințele din apropiere. Suprafața afectată raportată este de aproximativ 4 hectare.

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Pentru localizarea și lichidarea flăcărilor sunt angrenate următoarele forțe și mijloace: o autospecială de stingere cu apă și spumă, cu patru militari; două autospeciale de primă intervenţie şi comandă, cu zece militari.

Misiunile sunt în desfășurare, iar salvatorii depun eforturi considerabile pentru limitarea pagubelor și înlăturarea oricărui pericol pentru populație.