Stadiul lucrărilor pe şantierul Variantei de Ocolire Timișoara Vest se apropie de 20% (VIDEO)

Lucrările avansează pe mai multe fronturi pe șantierul Variantei de Ocolire Timișoara Vest.

La terasamente se lucrează la umpluturi, stabilizarea terenului de fundare și realizarea straturilor succesive ale corpului drumului, inclusiv balast armat cu geogrile și straturi stabilizate.

La structuri, au fost executați peste 75% dintre piloții din beton, iar producția grinzilor prefabricate este în desfășurare. La podețe, fundațiile sunt realizate în proporție de aproape 90%, iar montarea elementelor prefabricate a depășit 50%.

Stadiul general al lucrărilor se apropie de 20%, la patru luni de la emiterea ordinului de începere, a transmis DRDP Timişoara.

Constructorul VO Timișoara Vest, în lungime de aproximativ 14 km, cu 2 benzi pe fiecare sens și 4 noduri rutiere denivelate este NUROL İnşaat.

DRDP Timișoara este supervizor al acestui contract derulat de CNAIR.