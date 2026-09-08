Prosperitatea Europei, amenințată de declinul industriei auto.

Prosperitatea Europei „nu va dura” dacă regiunea nu reușește să își salveze industria auto și să construiască o relație avantajoasă cu producătorii chinezi care deschid fabrici pe continent, avertizează șeful unuia dintre cei mai mari producători de componente auto din lume.

Francisco Riberas, președintele și fondatorul Gestamp, a declarat pentru Financial Times că industria auto europeană trece printr-o criză existențială, după ce „a dormit” în timp ce China a câștigat un avantaj în domeniul vehiculelor electrice, iar Statele Unite au introdus bariere comerciale pentru mașinile chinezești.

„Ceea ce ar trebui să îngrijoreze cu adevărat Europa este pierderea industriei auto”, a spus Riberas într-un interviu acordat la sediul Gestamp din Madrid. Compania are 42.000 de angajați și furnizează componente pentru majoritatea marilor constructori auto mondiali, având fabrici în 24 de țări.

„Industria auto este un pilon pentru multe alte sectoare, oțel, aluminiu, sticlă, industria chimică și altele. Așadar, pierderea industriei auto ar putea însemna pierderea unei mari părți a industriei europene, iar consecințele ar fi majore”, a afirmat acesta.

Industria auto europeană se luptă pentru supraviețuire, în timp ce rivalii chinezi precum BYD și SAIC Motor câștigă teren în fața companiilor europene și contribuie la pierderea a mii de locuri de muncă.

„Europa trebuie să revină la modelul care, în urmă cu mulți ani, ne-a oferit nivelul de trai de care ne bucurăm astăzi: tehnologia aplicată industriei”, a spus Riberas. „Acesta este modelul. Altfel, reprezentăm doar 5% din populația lumii. Suntem bogați, dar prosperitatea noastră nu va dura”.

Din 2017, când producția auto mondială a atins un nivel record, producția de vehicule din Europa, inclusiv cele destinate exportului, a scăzut cu 20-25%, potrivit lui Riberas. Problemele sunt deosebit de grave în Germania, cel mai mare producător auto al continentului, urmată de Spania.

Pe măsură ce producătorii chinezi câștigă teren în fața rivalilor europeni, în Europa se discută tot mai mult dacă investițiile acelorași companii chineze, care vor să producă mașini pe continent, reprezintă o soluție pentru industrie sau, dimpotrivă, un risc.

Riberas consideră că producătorii chinezi ar trebui primiți în Europa, dar în anumite condiții.

„În cele din urmă, cine produce mașinile nu este cel mai important lucru. Important este ca ele să fie fabricate aici și să creeze locuri de muncă aici. Cred că oamenii uită uneori acest lucru”, a adăugat Riberas.

Industria auto europeană generează aproximativ 7% din PIB-ul continentului și susține aproape 14 milioane de locuri de muncă.

Riberas avertizează însă că, pentru viitorul industrial al Europei, este esențial ca producătorii chinezi să folosească furnizori locali de componente, în loc să importe piesele din China și doar să asambleze mașinile în Europa.

Gestamp, companie fondată de Riberas în 1997, este unul dintre marii producători mondiali de componente metalice pentru automobile, printre care caroserii, șasiuri și balamale pentru portiere.

(sursa: Mediafax)

Foto: Curs de Guvernare