Bărbat agresat într-o primărie din Timiş. Un suspect a fost reţinut de poliţie

Luni, 7 sepetembrie, în jurul orei 10:45, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Făget au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, în incinta Primăriei Ohaba Lungă, un bărbat ar fi fost agresat de către alți doi.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, respectiv, din primele verificări efectuate, a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 32 de ani, care filma în incinta primăriei, ar fi fost agresat și îndepărtat din incinta instituției de către un bărbat de 52 de ani, angajat al primăriei, aflat în concediu de odihnă, precum și de către un alt bărbat, de 47 de ani, care se afla în incinta instituției pentru rezolvarea unor probleme, a transmis IPJ Timiş.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

În baza probatoriului administrat, bărbatul de 52 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Timiș.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.