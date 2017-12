Se anunţă o iarnă grea pentru timişorenii branşaţi la sistemul centralizat de încălzire

În ultima ședință de guvern, executivul a aprobat peste 120 de milioane de lei pentru companiile de termoficare cu probleme din țară, dar pe listă nu s-a aflat și Timișoara, deși Colterm se confruntă cu mari probleme financiare.

Acest subiect a fost discutat de conducerea Consiliului Județean Timiș și a prefecturii cu premierul și vicepremierul, însă concluzia nu a fost una fericită: Timișoara nu a fost cuprinsă pentru că primăria, acționarul unic al Colterm, nu a făcut demersurile necesare și obligatorii pentru a primi acest ajutor de la guvern, ajutor primit, de exemplu, de municipiul Arad.

Explicații de la primărie

Reacția conducerii municipalității nu s-a lăsat așteptată. „Am fost uimit să văd că este învinuită primăria că nu a făcut demersuri pentru a primi bani de la guvern pentru Colterm”, a spus primarul Timișoarei, arătând un dosar întreg de solicitări făcute din primăvară până acum, cea mai recentă fiind din 6 decembrie.

„Există o notă de fundamentare încă din primăvară, iar pe baza acesteia consiliul județean și prefectura trebuie să genereze un proiect de act normativ pe care guvernul să-l adopte. S-au făcut demersurile, există și proiectul de act normativ care a fost transmis de consiliul județean sau prefectură, nu știu exact care instituție.

Nota de fundamentare este semnată de mine, de domnul Dobra și de domnul Băcală, prefectul de la acea dată. Noi trimitem documentele prin email, prin fax, dar și prin poșta militară, nu se întâmplă să nu fie recepționate. Domnul Emil Șerpe, directorul Colterm, spune că documentele au ajuns la Ministerul Economiei, iar dânsul a participat și la mai multe discuții directe pe subiectul acesta.

Am vorbit cu secretarul de stat Doru Vișan de la Ministerul Energiei, am stabilit ce trebuie făcut, am inițiat o nouă notă de fundamentare, s-a elaborat un nou proiect de act normativ, tot așa, prin consiliul județean și prefectură. Domnul Șerpe știe că actul este elaborat și mai trebuie doar să fie semnat de șefii celor două instituții. Luni, directorul Colterm va merge din nou la București și va participa la o discuție cu reprezentanți ai ministerelor energiei și dezvoltării, precum și ai EoN”.

Datorii și subvenții

Colterm solicită din partea guvernului 34 de milioane de lei, reprezentând contravaloarea pierderilor induse de-a lungul timpului. Primarul Nicolae Robu susține că, la ora actuală, Colterm este, practic, pe plus, dar de societate atârnă greu datoriile istorice, iar acum i se cer de urgență 30 de milioane de lei.

La ora actuală, Colterm are 110 milioane de lei datorie, plus zece milioane, penalități. S-a făcut achiziția de cărbune și de aceea sunt sumele mai ridicate, explică primarul, dar încă nu s-au făcut încasări în urma consumului acestui combustibil. Colterm va primi bani mai mulți în ianuarie și februarie. În privința sumelor de bani pe care Colterm i-a primit de la bugetul local, acestea au fost detaliate de primar:

„S-a plătit 30 la sută din majorarea de capital de 84 de milioane de lei aprobată în consiliul local, adică 28 de milioane. Am mai plătit zece milioane pentru acoperirea de pierderi induse și încă 40 de milioane pentru subvenția de la 1 ianuarie până în 30 noiembrie, plus un avans de circa trei milioane în contul lunii decembrie. Sumele se ridică la circa 80 de milioane de lei, pentru că noi nu am vrut să majorăm tariful la cetățean”.

Robu speră ca și Colterm să primească, până la sfârșitul anului, bani, „pentru că n-ar fi normal ca din cauza unor scăpări petrecute nu știu unde pe traseu să rămână Timișoara pe dinafară”.