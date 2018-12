Schimbări de la 1 ianuarie 2019. Dăncilă: Salariul minim crește între 9% și 23%. Pensiile vor fi majorate

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, vineri, în deschiderea ședinței de Guvern, despre majorarea cu 9% a salariului minin pe economie de la 1 ianuarie.

Premierul spune că speculațiile din spațiul public potrivit cărora salariile și pensiile vor fi înghețate sunt nefondate, precizând că acestea vor continua să crească în anul viitor.

„Adoptăm acest act având în vedere Ordonanţa de Urgentă prin care am modificat Codul Muncii şi am introdus noţiunea de salariu minim diferenţiat. Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 2.080 de lei reprezintă o creştere de 9,47 la sută, iar nivelul de 2.350 de lei aplicat pentru personalul cu studii superioare şi vechime în muncă de cel puţin un an reprezintă o creştere de 23,68 la sută”, a spus Viorica Dăncilă.

„Salariile vor continua să crească potrivit legii. Construcția bugetului pe anul viitor are prevăzută această majorarea. Cu alte cuvinte, salariile şi pensiile nu vor şi îngheţate, vor creşte, aceasta pentru că au apărut în spaţiul public anumite informaţii care pot crea incertitudine şi cred că nu este drept să ne jucăm cu sentimentele pensionarilor, ale salariaţilor şi să ducem în spaţiul public informaţii eronate”, a mai spus Dăncilă.

Guvernul a renunțat la majorarea salariului minim pentru românii cu o vechime în muncă de minimum 15 ani, așa cum era prevăzut în proiectul inițial. „Printr-o decizie pe care o adoptăm astăzi, continuăm o măsură care a contribuit la dezvoltarea turismului românesc. Vom acorda voucherele de vacanță în valoare de 1450 de lei angajaților din sistemul public și în următorii doi ani”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de vineri salariul minim brut pe ţară, care va fi în cuantum de 2.080 de lei, iar pentru angajaţii cu studii superioare şi cu cel puţin un an vechime va fi de 2.350 de lei şi va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi majorat la 2.080 lei lunar, iar salariul minim brut pentru angajaţii cu studii superioare şi vechime de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare va fi de 2.350 de lei de la 1 ianuarie, conform unui proiect de hotărâre de Guvern.

„Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 2.080 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2019, ceea ce reprezintă o creştere de 9,47% faţă de luna decembrie 2018”, scrie în nota de fundamentare a hotărârii privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată de Consiliul Economic şi Social.

Astfel, în 2019 tariful orar este de 12,43 lei pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, potrivit news.ro.

Budăi dă asigurări că nu există probleme în ceea ce priveşte plata pensiilor din sistemul public.

„Salariul minim pe economie, vom mai avea astăzi o discuţie şi pe parcursul vizitei la Bruxelles unde preluăm Preşedinţia Consiliului UE şi va fi dezbătut şi aprobat vineri în şedinţa de Guvern şi atunci vom avea forma finală. Ce pot eu să anticipez, cred că va intra în vigoare de la 1 ianuarie” a afirmat ministrul Muncii, conform antena3.ro.