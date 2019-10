Scene terifiante lângă o mănăstire din vestul țării. Sfărșit tragic pentru o femeie

Cadavrul unei femei a fost scos de pompieri din Mureș, în zona Mănăstirii Hodoș-Bodrog. Trupul era de multă vreme în apă, așa încât este imposibil de identificat fără analize amănunțite.

„ Am fost anuntați in Dispeceratul ISU despre un cadavru găsit pe Râul Mureș in zona Mănăstirii Bodrog. La fata locului s-a deplasat din cadrul Detașamentului de pompieri Arad 1 auto cu 1 barcă și 4 Subofițeri. Echipajul a intervenit pentru scoaterea cadavrului din apă; cadavrul fiind intr-un stadiu de descompunere s-a presupus că este vorba despre o femeie (după îmbrăcăminte)”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, Călin Domșa, citat de realitateadearad.net

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.