Scene halucinante, la graniță: român agresat de vameși maghiari. Video

Scandal la frontieră. Un șofer român care a stat 24 de ore în vama Nădlac ca să intre în țară a fost agresat de vameșii maghiari. Bărbatul susţine că unul dintre vameşi l-a împins, iar altul a vrut să-l lovească cu portiera maşinii.

Motivul ar fi fost mașina românului care se afla pe mijlocul drumului, și nu în coada de autoturisme. Întreaga scenă a fost filmată de alți șoferi aflați la graniță.

„Am informat federatia sindicatelor. Prin natura noastra, promovam dialogul. Recomandam cetatenilor romani sa respecte prevederile din alte state si, daca le sunt incalcate aceste drepturi, sa se adreseze consulatului. Razboiul nu foloseste nimanui. Dialogul este calea. Fortele de ordine au legislatii diferite privind metodele de interventie, in fiecare stat in parte. Cetatenii romani trebuie sa respecte legislatia din alte tari si sa se pazeasca singuri. Oamul trebuie sa mearga la Ambasada Romaniei din Budapesta sau la noi in tara, cand revine, sa semnaleze cazul autoritatilor romane”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Christian Ciocan.