SCANDALOS. Fanii unei echipe de fotbal bănăţene, urmăriți, blocați în trafic și tâlhăriți de presupuși suporteri hunedoreni și arădeni!

inci suporteri reșițeni au fost atacați cu bestialitate, pe drumul de întoarcere de la Alba Iulia, după o urmărire cu mașinile pe DN 68, premeditată de indivizi care ar fi huligani ai galeriilor cluburilor UTA Arad și Corvinul Hunedoara!

Fotbalul de astăzi a ajuns o mizerie, un sport controlat de mafia pariurilor, un sport care aduce în tribune mai degrabă vagabonzi și infractori, puși doar pe scandal și distrugere, decât fani adevărați, microbiști care să se bucure și să participe realmente de spectacolul din stadioane. În susținerea acestor cuvinte dure vine și ceea ce s-a întâmplat ieri, la Oțelu Roșu, după meciul de fotbal dintre Unirea Alba Iulia și CSM Reșița, încheiat cu scorul de 2-0 pentru rosso-neri.

Șapte ani de pușcărie pentru un steag?!

„Meciul de la Alba Iulia trebuia să se joace vineri. Am făcut deplasarea 12 suporteri. Ploaia torențială a oprit însă meciul în minutul 21 și s-a reluat sâmbătă, de la ora 11. Ne-am întors acasă uzi și răciți, astfel că, sâmbătă dimineață am mai plecat să susținem echipa doar cinci dintre noi. La întoarcerea spre Reșița, la intrarea în Oțelu Roșu, am fost blocați în trafic de patru sau cinci mașini. Aveau numere de Hunedoara, de Arad și două dintre ele numere de Anglia. În ele, suporterii echipelor Corvinul și UTA. În urma atacului au reușit capturarea steagului nostru de gard, GRN 1996”, a anunțat Marcel Gușcă, lidereul Guardiei Rosso-Nera, galeria echipei de fotbal din Valea Domanului.

Acțiune de tip mafiot

Cei cinci fani reșițeni, aflați într-un autoturism Dacia Logan, ar fi fost urmăriți pe tot drumul de mai mulți indivizi, cărora e imposibil să le spui suporteri. Aceștia, care ar face parte din galeriile echipelor UTA Arad și Corvinul Hunedoara, au plănuit să-i tâlhărească pe susținătorii CSM-ului și și-au pus opera în practică în pur stil mafiot. „Ne apropiam de Oțelu Roșu când o mașină era oprită pe sensul nostru de mers. Am semnalizat intenția de a depăși, numai că în acel moment a venit tare din spate un BMW. A oprit brusc paralel cu mașina care era oprită în fața noastră. Atunci au coborât mai mulți huligani cu cagule și au venit spre mașina noastră. Mi-am dat seama că suntem atacați, am demarat și am reușit să mă strecor printre cele două mașini. Ne-au urmărit în continuare și la Cireșa au reușit să ne blocheze din nou. BMW-ul m-a depășit și a frânat brusc în fața mea. Am intrat în el, ne-am lovit. Veneau mașini din față, riscam să intrăm în ele, nu am avut cum scăpa. Era să ne și răsturnăm într-o curbă. Atunci am văzut că, de fapt, nu erau doar două mașini care ne urmăreau, ci vreo cinci. Au coborât vreo 20 de persoane. Am blocat ușile, dar mi-au distrus mașina lovind cu picioarele în ea. Au reușit să deschidă portbagajul, ne-au furat un banner și o borsetă în care se aflau actele și cheile unui autoturism. Dacă nu reușeau să ia steagul probabil că ne-ar fi spart geamurile și ne-ar fi linșat. Ne-au amenințat că ne omoară!”, a povestit Marcel Gușcă pentru expressdebanat.ro.