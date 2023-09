Șase rugbiști de la SCM USV Timișoara, în lotul României pentru Cupa Mondială din Franța

Am intrat în săptămâna debutului de Cupă Mondială de rugby 2023. Șase rugbiști de la SCM USV Timișoara fac parte din lotul României pentru întrecerea din Franța.

Ediția 2023 este a zecea din istoria acestei competiții, care a avut startul în 1987. Țara noastră a participat la opt dintre cele nouă ediții disputate până acum. Stejarii au absentat doar la precedenta Cupă Mondială, cea din 2019.

Din echipa timişoreană au fost convocaşu sub triclor următorii jucători: Vlad Neculau, Gabriel Rupanu, Alin Conache, Tevita Manumua, Marius Simionescu și Mihăiță Lazăr (acesta din urmă este jucător la Timișoara și antrenor cu jocul în grămadă, la națională).

„Toți ne antrenăm la cote maxime pentru o performanță cât mai bună la Cupa Mondială. Pentru toți, convocările au venit după evoluțiile bune pentru Timișoara și dorim să facem o figură cât mai frumoasă și în Franța”, a declarat Gabriel Rupanu, mijlocaș la grămadă.

Cei cinci de pe teren sunt la prima Cupă Mondială din cariera lor, în vreme ce Mihăiță Lazăr a jucat la întrecerile supreme din 2011 și 2015, iar acum debutează ca antrenor la o Cupă Mondială.

„Din câte am vorbit cu Mihăiță, sunt clipe de neuitat, o experiență unică în viață. Nici pentru el nu este ușor, pentru că se află la început în meseria de antrenor, dar se descurcă foarte bine. Cu toții am primit multe încurajări, inclusiv de la fostul campion olimpic Mihai Covaliu, când am fost în vizită la COSR. Mergem în Franța ca să ne atingem cele mai înalte limite”, a conchis Gabriel Rupanu.

România joacă primul meci la Cupa Mondială sâmbătă, 9 septembrie, la ora 16.30. Tricolorii vor întâlni liderul ierarhiei World Rugby, Irlanda, la Bordeaux.

Acasă, Liga Națională este întreruptă în această săptămână, iar etapa viitoare (la 16 septembrie), SCM USV Timișoara va înfrunta Rapid București, în deplasare.

Foto: rugbyromania.ro