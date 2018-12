Şapte profesori de la UPT, laureaţi ai Academiei Române

Recent, Academia Română a acordat premiile care recompensează cele mai bune lucrări și prezențe culturale și științifice românești realizate de-a lungul anului 2016. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc în Aula Academiei Române, în prezența membrilor Adunării Generale. Laureații au fost premiați de Biroul prezidiului, condus de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Academia Română acordă, începând cu acest an, un număr de 81 de premii, purtând, fiecare, numele unei personalităţi din domeniul cultural sau științific reprezentat în cele 14 secții ale instituției: filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, științe tehnice, agronomie și silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și audiovizual, știința și tehnologia informației.

Șapte profesori de la Universitatea Politehnica Timișoara s-au aflat printre laureații ediției din acest an. Astfel, Remus-Daniel Ene, Vasile Marinca şi Valentin-Bogdan Marinca au fost recompensați cu premiul „Aurel Vlaicu“, pentru grupul de lucrări „Metode analitice aproximative optimale în studiul dinamic al unor tipuri de fluide ne-Newtoniene”. Premiul „Anghel Saligny“ a fost decernat profesorilor Florea Dinu şi Ioan Mărginean, pentru grupul de lucrări „Robustness of Steel Building Structures”.

De asemenea, premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ a fost acordat unor colective de autori care îi includ pe Daniel Hădărugă, pentru grupul de lucrări „Differentation of the rye and wheat flour as well as mixtures by using the kinetics of Karl Fischer water titration”, și Gerline Rusu, pentru grupul de lucrări „Nano encapsulation competitiveness of omega-3 fatty acids and correlations of thermal analysisi and Karl Fisher water titration for European anchovy (Engraulis encrasicolus L) oil/Beta-cyclodextrin complexes”.