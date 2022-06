Update – Reacția PMT/S-a lansat politicianul care în doi ani a ajuns de la erou la „zerou”. Alin Nica îl acuză pe Dominic Fritz de incompetenţă

Scandalul declanşat în jurul proiectului „Timişoara, Capitală Europeană a Culturii” l-a determinat pe Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, să prezinte unele clarificări publice.

UPDATE

Reacția Primăriei Timișoara la afirmațiile făcute de președintele CJ Timiș

Primăria Timișoara a reacționat la acuzațiile aduse, prin următorul comunicat: ”90 la sută dintre obiectivele de infrastructură culturală asumate de Primăria Timișoara prin dosarul de candidatura în 2016 sunt fie finalizate fie în lucru cu termen de finalizare anul acesta sau anul viitor.

Cei mai mari pași au fost realizați în ultimul an și jumătate, din bugetul local. Cinema Victoria este gata, alte 3 cinematografe vor fi finalizate în următoarele 12 luni. Valoarea totală a lucrărilor este de aproape 190 milioane de lei.

Pe partea de program cultural, prin Centrul de Proiecte, Primăria Timișoara a alocat anul acesta un buget record de 22,5 milioane de lei pentru finanțarea a aproape 120 de proiecte de cultură, sport și comunitate, adică de patru ori mai mare decât cel al CJT. Primăria și-a asumat să finanțeze toate proiectele din dosarul de candidatură, în afară de cele câteva care primesc finanțare de la Consiliul Județean.

În același timp, nu putem să nu remarcăm faptul că dintre cele patru obiective de infrastructură și de turism cultural asumate de Consiliul Județean Timiș în dosarul de candidatură cu care Timișoara a câștigat acest titlu, niciunul nu a fost nici măcar început, darămite realizat, cel mai grăitor exemplu în acest sens fiind reabilitarea Castelului Huniade”.

„Dacă alții decid să folosească proiectul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, un proiect istoric, în disperata lor luptă politică, e alegerea lor. Nu știu cine câștigă politic dintr-o astfel de abordare, dar stiu sigur că Timișoara pierde.

Eu sunt focusat să livrez ce și-a asumat Timișoara: investiții ambițioase în infrastructura culturală, redeschiderea cinematografelor ca centre culturale, un program cultural de calitate care ajunge la toți timișorenii și care atrage vizitatori din toată Europa. Miza acestui titlu este să transformăm imaginea României în lume, cu Timișoara și cultura ei cap de afiș. Nu voi juca jocul unor oameni politici locali pentru care miza pare să fie strict una de carieră personală”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Știrea inițială:

Liderul CJT spune că este vorba de o campanie sponsorizată la greu de USR cu scopul de a lăsa impresia că de la CJT se urmăreşte tăierea finanţării, ceea ce este complet fals. Nica susţine că în acest mod administraţia Fritz îşi ascunde incompetenţa şi îi pune pe timişoreni la o dietă foarte bogată ăn dezinformări şi săracă în realizări:

„Blocarea OUG-ului este o falsă problemă. Toți banii se folosesc în Timișoara, însă depinde cum se gestionează acești bani. Are Primăria capacitate să îi cheltuie în mod chibzuit? Noi credem că nu. Și nu suntem singurii. Întrebați pe cei care au văzut cum se face selecția proiectelor culturale la instituțiile din subordinea primăriei.

În februarie noi aveam mai mulți bani, apoi a intervenit Simonis. Nu a adăugat, a tăiat.

Primăria e geloasă pe faptul că noi livrăm iar ei doar vorbesc și se plâng și de aceea vrea să scoată CJT din proiectul Capitala Europeană a Culturii. Avem 17 propuneri și nu au vrut să include niciuna în programul cultural din bid-book. La Asociație nu au făcut nimic.

Apoi noi am adus argumente și am pus focus pe proiecte. CJ vrea bani pentru proiecte și infrastructură, pe când tandemul Fritz-Lațcău vor fonduri ca să le împartă anturajului, așa cum au făcut la Centrul de Proiecte. A fost făcute una sau mai multe plângeri penale, există un dosar pe rol, dar asta probabil vom afla la momentul potrivit, cu toții, acum urmărirea penală este secretă.

Primarului și administrației USR-iste nu ii lipsesc banii ci competența pentru a face din Timișoara o Capitală Europeană a Culturii de succes. Sau poate totusi au început sa le pese și de bani deoarece anturajul usr-ist este disperat și flămând. Este pentru prima data când au acces la luarea deciziilor și la fonduri, iar după cum se comport, mai mult ca sigur că este și ultima dată.

Dacă s-ar scrie o carte despre cum poți în mai puțin de doi ani să ajungi de la EROU la ZEROU, Fritz ar fi zeroul principal”.

Alin Nica a prezentat situaţia infrastructurii culturale asumată de PMT:

Centrul pentru Arta, Tehnologie si Experiment – Multiplexity – valoare: ~20 mil EUR

Stadiu: a fost lansat in executie doar proiectul spaţiului public din jurul actualului muzeu Corneliu Miclosi, în valoare de 2 mil de lei

Noua sală de spectacole a Teatrului German de Stat – valoare: ~ mil EUR

Stadiu: zero

Reconversia fostului spital de dermatologie în Centru de Cultural – str. Mărășești- valoare: 5 mil EUR (oug 42)

Stadiu: lucrările au început în 2020 și sistate începând 2021.

Reabilitarea Palatului Culturii (Opera, Teatre) – valoare ” 15,5 mil EUR (oug 42)

Stadiu: a fost finalizat proiectul fațadei. Restul obiectelor nu au pornit nici măcat proiectarea.

Conversia fostelor săli de Cinema:

Stadiu: Victoria (oug 42) – finalizat, Dacia (oug 42)– in lucru, Studio – in lucru, Timis – in lucru. Arta – nu se lucreaza, Unirea- nu se lucreaza. Fratelia-nu se lucreaza. Freidorf – cuprins in finantare europeana GAL Freidorf – nu se lucreaza.

Centrul Cultural “Turnul de Apă” din Iosefin

Se lucrează în baza unui proiect Ro-Cultura din 2019-2020.

Centrul Cultural și Educațional Kuncz

Se lucrează în baza unui proiect anterior finantat prin GAL Timisoara.

Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul (OUG 42)

S-a renuntat la proiectare. Stadiul actual – zero.