Romeo Dunca, preşedintele ales al CJ Caraş-Severin, confirmat cu Covid: „I will be back!”

Virusul nu l-a ocolit pe noul șef al Consiliului Județean Caraş-Severin, Romeo Dunca anunțând joi seara că testul i-a ieșit pozitiv și stă în izolare. De altfel, prietenul lui Dunca, primarul Nelu Popa, spunea încă de ieri, la Clinica Nera, că noul președinte al CJ așteaptă în izolare rezultatul testului după ce a avut unele simptome!, conform caon.ro.

„Ceea ce ieri părea a fi o ușoară răceală se pare că este altceva. Mi-am făcut un test Covid și, până la sosirea rezultatului, m-am izolat în casă. În această seară am primit răspunsul de la clinică: testul a ieșit pozitiv“, scria Dunca joi seara.

Totuși, nici în această postare, președintele ales al Consiliului Județean nu a uitat de cei „care nu îl doresc în instituție“ și le-a promis că se întoarce, folosind o replica dintr-un film celebru. „Din păcate pentru cei care nu mă doresc la Consiliul Județean Caraș-Severin, nu am simptome, așa că voi sta „pe margine” doar câteva zile. Și, vorba știm noi cui, I will be back“, a mai precizat Romeo Dunca.

Mesajele pentru însănătoșire au curs lanț…

Foto: caon.ro