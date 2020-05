Riana şi Andra, două surori pasionate de muzică: „Nu există zi în care să nu fredonăm o melodie” (video)

Desanca Lalici, una dintre cele mai populare soliste vocale din Banat, a înființat, în urmă cu câțiva ani, clasa de canto popular „Cantodena”, dovedind, astfel, că este nu doar o interpretă de succes, ci și un dascăl și descoperitor de talente prin care, în timp, frumosul folclor bănățean va fi dus mai departe de tinere vlăstare talentate. La „Cantodena” își cultivă dragostea pentru cântecul popular și surorile Andra şi Riana Fudulu. Au activat, la început, în dansuri populare, la Ansamblul „Ghiocelul”, locul unde li s-a descoperit mai apoi şi talentul vocal. Și astfel, au ajuns la „Cantodena”, unde activează și în prezent.

– Riana, îți adresez ție prima întrebare, fiind sora mai mare. De unde ați moștenit talentul vocal, dar și pasiunea pentru muzică?

– Talentul vocal l-am moștenit de la bunicul din partea tatălui, care cânta în tinerețe la petrecerile din sat. Pasiunea pentru muzică populară am descoperit-o la grădiniță, unde împreună cu doamna educatoare Lenuța Terteci am participat la diferite evenimente unde se cânta și se dansa muzică populară.

– Și cum ai ajuns la Ansamblul „Ghiocelul”?

– La Ansamblul „Ghiocelul” am ajuns datorită regretatului Ionel Lucian Șipoș, care ne era, la grădiniță, instructor de dans popular.

– Andra, în familia voastră sunt, iată, nu una, ci două fete talentate. Cum a fost la început? Ai urmat-o pe Riana doar pentru că era sora mai mare sau ai știut și tu, chiar de la acea vârstă fragedă, că îți place mult să cânți și să dansezi?

– Am urmat-o pe Riana la început, dar apoi am descoperit că muzica face parte din mine și nu sunt eu dacă nu cânt sau dansez.

– Aveți vreun gen muzical preferat?

– Riana: Ascultăm cu mare plăcere muzică populară, dar și ușoară și cochetăm cu ideea de a cânta ambele genuri.

– Dar un artist preferat?

– Riana: Andra Măruță este cântăreața căreia i-am ascultat melodiile de când eram foarte mici și am crescut cu muzica ei. Sora mea îi poartă numele pentru că eu, am făcut o pasiune pentru ea.

– Acasă, vă place să repetați împreună melodiile sau aveți fiecare, deja, propriul repertoriu? Cum decurge, la voi acasă, o sesiune de repetiții?

– Andra: Acasă repetăm împreună, pentru că ne ascultăm una pe cealaltă, ne corectăm, ne ajutăm și de pian dar, așa cum doamna profesoară Desanca Lalici ne-a învățat, ne încălzim vocea făcând vocalize și apoi trecem la melodia propriu-zisă. Doamna Desanca este un dascăl minunat, pentru că pe lângă teoria muzicală ne învață mici „trucuri” ce ne ajută să reușim pe scenă. Avem melodii proprii, dar cântăm și melodii consacrate. Cântecele le alegem în funcție de cum ne impresionează versurile, de mesajul pe care îl transmit și de cum se mulează pe vocile noastre. Mama ne ajută să alegem în așa fel încât să se potrivească vârstei noastre.

– Ați participat, deja, la mai multe spectacole și concursuri. Care este cea mai frumoasă amintire a voastră de pe scenă?

– Riana: Cea mai frumoasă amintire a mea o am de când am cântat cu sora mea melodia „Bunicii mei”, un cântec foarte frumos. Bunicii noștri erau toți în sală și am fost foarte emoționate să-i vedem cu ochii în lacrimi. Erau lacrimi de mândrie! Andra: Cea mai frumoasă amintire a mea o am de la un spectacol de Crăciun, când colegii de clasă și doamna învățătoare m-au aplaudat minute în șir.

– Sunteți eleve la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc, Riana în clasa VI-a, iar Andra, în clasa a IV-a. Aveți vreo materie care să vă fie, clar, favorită?

– Andra: Amândorura ne place matematică. Se spune că este o mare legătură între matematică și muzică.

– V-aș propune să revenim, în încheierea discuției noastre, la muzică. Dacă ar fi să dați, fiecare, frâu liber unei dorințe, pe ce scenă v-ați vedea cântând? Și ce melodie?

– Riana: Mi-ar plăcea să cânt la Sala Palatului, să fiu un artist complet, așa cum este Andra Măruță. Andra: Mi-ar plăcea să formăm un duo muzical deosebit, să cântăm pe scene renumite din țară și din străinătate. Și aș mai dori, în încheiere, să mulțumim doamnei profesoare Desanca Lalici, care cu răbdare și pricepere ne călăuzește pașii pe drumul muzicii. Fără dumneaei nu am avea încrederea și cunoștințele muzicale pentru a reuși.