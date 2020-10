„Revoluția bunei guvernări”, noul program pentru administrarea Timișoarei

Dominic Fritz, noul primar al Timișoarei, a obținut o victorie incontestabilă, întrunind peste 50 la sută dintre voturile celor care s-au prezentat la urne în 27 septembrie. Fiind în mare măsură beneficiarul entuziasmului colectiv și al unor așteptări optimiste, actualul primar a candidat, totuși, pe baza unui program concret de administrare a orașului de pe Bega în următorii patru (și chiar opt) ani.

„Să avem ambiții mari”

Programul lui Dominic Fritz se intitulează „Revoluția bunei guvernări” și are la bază următoarele concepte: „Vreau să începem aici, la Timișoara, o nouă revoluție, de data asta a bunei guvernări. Să fim, cum am mai fost, primii. Să avem ambiții mari. Nu putem să lăsăm limitele unei administrații mediocre și indiferente să devină limitele orașului nostru. Timișoara este un oraș plin de energie creativă, un oraș cu un mediu economic performant și cu universități de tradiție. Cu toate acestea, dezvoltarea economică și culturală din ultimele decenii s-a făcut adesea în pofida și nu cu ajutorul administrației”. Ca viziune, Timișoara anului 2030 ar trebui să fie „construită pentru oameni, echitabilă și prosperă din centru până în cartierele limitrofe. Un oraș verde și curat, cu o mobilitate modernă, cu o dezvoltare durabilă, ce are grijă de patrimoniul său și își onorează tradițiile”.

Zece angajamente

Fără promisiuni goale, susțin cei care au câștigat alegerile, propunând zece angajamente ale USR-PLUS pentru un nou început în administrația timișoreană.

„Fundația pe care e azi construită administrația locală din Timișoara este șubredă. Impotența actualilor edili de a fructifica potențialul orașului vine tocmai pentru că o dată la patru ani vin în fața alegătorilor cu o listă de promisiuni fantasmagorice, dar goale de conținut. Inevitabil, multe dintre acele promisiuni nu vor fi ținute, sunt apoi reciclate și cetățenii chemați să le valideze.

Pentru a provoca o schimbare sistemică, noi considerăm că e nevoie să repunem administrația pe noi baze, urmând noi principii. Prosperitatea și creșterea calitații vieții vor fi apoi rezultatul firesc al bunei guvernanțe. Cele zece angajamente de mai jos sunt contractul pe care ni-l asumăm în fața timișorenilor:

1.Digitalizăm și eficientizăm administrația locală;

2) Atragem profesioniști în primărie;

3) Combatem corupția cu transparență;

4) Consultăm și implicăm cetățenii;

5) Punem cartierele în centrul atenției;

6) Reechilibrăm bugetul spre investiții;

7) Facem zona metropolitană funcțională;

8) Luăm decizii bazate pe date și învățăm constant;

9) Reconectăm administrația timișoreană la Europa;

10) Luptăm pentru interesele Timișoarei pe plan național și european”.

Lucrurile nu se vor schimba peste noapte

Într-o primă conferință de presă susținută la sediul USR după ce a fost ales primar al Timișoarei, Dominic Fritz a anunțat care vor fi primele măsuri pe care le va lua după instalarea în funcție:

„Începem un drum care nu va schimba lucrurile peste noapte și de aceea rog timișorenii să aibă încredere și să se implice. Vrem să creăm un model de administrație modernă, deschisă și eficientă, deși provocările nu sunt simple, iar în unele privințe avem o moștenire destul de grea, sunt sigur că în următorii ani acest model va străluci peste tot în România.

În zilele următoare voi avea discuții importante cu toți cei aflați în poziții importante în Timișoara și în județ. Vreau să mă informez în mod oficial despre părerile și ideile unor colegi. Voi constitui o echipă de tranziție în următoarele zile, o echipă cu care voi lucra la această tranziție până când voi prelua mandatul și voi avea o primărie în spatele meu.

Această echipa va invita experți în diferite domenii, din toată România, să lucrăm concret la primii pași pe care îi vom face. În primele luni ne vom concentra cu siguranță pe tot ce înseamnă auditarea finanțelor și a resurselor umane, ne vom uita la structura primăriei. Bineînțeles că va fi o prioritate, așa cum am promis în campanie, constituirea unei echipe pentru implementarea de proiecte europene, pentru atragerea fondurilor europene.

E foarte important să începem asta din primele luni. Vom numi manageri de cartiere, pentru că proiectul nostru se bazează mult pe prezența și caracterul cartierelor. Ne vom îndrepta atenția în curând și asupra proiectului Timișoara – Capitala Europeană a Culturii. Va fi destulă muncă”.