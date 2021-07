Revista National Geographic, impresionată de Castelul lui Dracula

Ediția din Franța a revistei National Geographic a publicat un reportaj laudativ la adresa castelului lui Dracula de la Bran.

National Geographic notează că acest castel este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România pe bună dreptate.

„Între fapte istorice, caracter literar și legende slave, acest monument nu încetează să fascineze. Drept dovadă, peste un milion de turiști din întreaga lume vin să-l viziteze în fiecare an. Deschideți ușile unui castel medieval plin de mister”, își încep cei de la National Geographic vizita la Bran.

Apoi, cei de la National Geographic le recomandă cititorilor să vină la Bran. „Nu vă așteptați la un castel trist și înfricoșător. Ultimul său ocupant, regina Maria a României, îl stabilise ca o reședință de vară și îl înfrumusețase în anii 1920. De pe dealul său stâncos se văd peisajele verzi din Transilvania. Iar silueta sa impunătoare și arhitectura spectaculoasă nu vor înceta să te uimească”, a mai scris sursa citată.

Dracula, unul dintre simbolurile României

Legenda lui Dracula este foarte cunoscută în întreaga lume și mulți străini își aduc aminte la fascinantul personaj când se gândesc la țara noastră. La popularitatea mitului lui Dracula au contribuit și numeroasele cărți, filme, piese de teatru și jocuri în care acest personaj a fost prezent.

Un alt rol important în popularizarea mitului Dracula l-au avut filmele. În lume au fost create peste 100 de producții ce îl au în prim plan pe contele transilvan. De altfel, povestea lui Dracula a început să fie cunoscută la nivel mondial după filmul Nosferatu, lansat în anul 1922.

Acesta a fost o adaptare neoficială și neautorizată a cărții scrise de Bram Stoker în 1897. De altfel, unele detalii din carte au fost schimbate tocmai pentru a scăpa de acuzațiile de plagiat, iar contele Dracula a fost numit Orolk. Stoker a dat însă echipa de producție în judecată, iar un tribunal a stabilit că toate copiile trebuie distruse. Totuși, câteva au scapăt, iar acest film a fost considerat o capodoperă cinematografică.

Cum a apărut legenda lui Dracula

Legenda lui Dracula are la bază o carte scrisă de irlandezul Bram Stoker, la finalul secolului al XIX-lea. În ea se prezintă povestea unui conte transilvan, ce era stăpânul unui castel aflat pe un vârf de stâncă înaltă din Transilvania.

În aceste condiții, având în vedere asemănarea cu cel din cartea lui Bram Stoker, foarte mulți oameni au început să creadă că Bran este castelul din carte. Desigur, au fost vehiculate și alte variante, una dintre ele fiind că Dracula a trăit în Bistrița-Năsăud.

Totuși, trebuie menționat că Bram Stoker nu a vizitat niciodată România și că informațiile pe care le avea proveneau dintr-un atlas pe care l-a găsit. Potrivit relatărilor lui Bram Stoker, Dracula a studiat Magia Neagră la Academia Scholomance din Munții Carpați, undeva în apropierea orașului Sibiu.

În orice caz, Castelul Bran este privit ca „adevărata locuință” a lui Dracula, iar peste 1 milion de turiști vizitează anual acest obiectiv, așa cum reiese și din relatarea celor de la National Geographic.

Programul de vară al Castelului Bran este luni 12-18, iar marți – duminică între orele 9 și 18. Începând cu 1 octombrie până pe 31 martie, castelul poate fi vizitat lunea între 12 și 16 și de marți până duminică între 9 și 16.