Restaurantele, hotelurile și barurile vor fi scutite de impozit până la sfârșitul anului

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu a anunțat, vineri, că restaurantele, hotelurile și barurile vor fi scutite de la plata impozitului până la sfârșitul anului.

„Vești fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarșitul anului! Pentru contribuabilii care plătesc impozit specific unor activități (restaurante , hoteluri , baruri), după discuții cu premierul Ludovic Orban am decis să propun în următoarea ședință de guvern SCUTIREA de la plata impozitului pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020”, a transmis Florin Cîțu pe contul său de Facebook.

Premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul caută în continuare soluţii pentru „a ţine în picioare” sectorul HORECA.

„Văd priviri nu foarte drăgăstoase de la dumneavoastră, dar să ştiţi că nu am inventat eu COVID-ul, s-a născut în alte ţări şi efectele, din păcate, au fost extrem de negative asupra industriei ospitalităţii. Noi am încercat să gândim anumite forme de sprijin, anularea impozitului specific, şomajul tehnic, 41,5% indemnizaţia pentru reluarea activităţii, de la 1 septembrie a intrat în funcţiune programul flexibil de muncă, kurzarbeit, care e prima oară aplicat în România, evident trebuie să urmărim modul în care funcţionează. Am adoptat acte normative care să permită autorităţilor locale să reducă impozitul pe clădire, până la 50%, şi chiar să anuleze taxa pe clădire sau taxa de ocupare a domeniului public „, a declarat Ludovic Orban, joi, la Conferinţa Naţională a Industriei Ospitalităţii.

El a adăugat că, pe de altă parte, este evident că sectorul HORECA este afectat în continuare.

„Există o reticenţă din partea oamenilor de a se duce la restaurant sau de a efectua deplasări în scop turistic. Sunt nişte efecte pe care nu le putem noi controla în niciun fel, ca atare, este clară o reducere a veniturilor. Rămânem în continuare în dialog, căutăm în continuare soluţii pentru a ţine în picioare acest domeniu de activitate important, care are un potenţial de dezvoltare în România. Am gândit programul de granturi pentru sectoarele afectate de COVID, încercăm să găsim soluţii de susţinere, un sistem de vouchere pentru zona turistică. Sunt lucruri la care ne-am gândit şi menţinem în continuare dialogul cu reprezentanţii dumneavoastră”, a spus Orban.

Sursa: stiripesurse.ro