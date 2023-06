Reacție la grevă: Situația școlară anuală a elevilor se va putea încheia mai ușor.

În contextul grevei profesorilor, ce este în desfășurare de mai multe zile, Ministerul Educației propune, printr-un proiect de ordin pus marți, 6 iunie 2023, în dezbatere publică, modificarea regulamentului școlar.

Schimbarea vizează situația școlară anuală a elevilor, care să se poată încheia mai ușor. Mai exact, situația școlară anuală a elevilor, pe clase, se va putea încheia fără să fie validată de către consiliul profesoral din școală.

Astfel, proiectul de ordin de la Ministerul Educației vizează modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, conținut de Ordinul nr. 4.183/2022.

Concret, în regulament se introduce o nouă prevedere, ce stabilește că “în anul școlar 2022-2023, în situații excepționale, (…) situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată, de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ, în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală prezentată de învățător/ institutor/ profesor pentru învățământul primar/ profesor-diriginte”.

Măsura are rolul de a facilita încheierea mediilor elevilor, ținând cont că unii dintre ei trebuie să se înscrie, zilele acestea, la evaluarea națională sau la examenul de bacalaureat, iar pentru asta trebuie să aibă situația școlară încheiată.

În plus, tot pentru acest an școlar și tot în situații excepționale, neimputabile elevului sau familiei acestuia, inclusiv în situații medicale care conduc la un număr de absențe de cel mult 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un an școlar la o disciplină, numărul minim de calificative sau note acordate unui elev la o disciplină de studiu este de două.

Cei mai mulți angajaților din învățământ sunt, zilele acestea, în grevă, solicitând majorarea salariilor. Guvernul a decis, printr-o ordonanță recentă, majorarea salariilor acestora, dar reprezentanții sindicatelor din educație nu sunt mulțumiți de schimbare.

Pentru a se putea aplica, proiectul de ordin trebuie semnat de ministrul educației și publicat în Monitorul Oficial.