Purtarea măștii în aer liber, obligatorie în anumite localități din Timiş

Raed Arafat a anunțat marți seară că s-a decis introducerea obligativității purtării măștii de protecție în aer liber în localitățile unde rata infecțiile depășește 3 la 1.000 de locuitori.

„Sunt masuri menite a ne proteja. Sub 3 la 1.000, masca de protectie va fi obligatorie in zonele aglomerate, inclusiv zonele pietonale, de asteptare. Ce depaseste rata de 3 la 1.000 de locuitori, purtarea mastii va fi obligatorie in toate spatiile deschise de la iesirea din casa”, a declarat Raed Arafat, intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul Sanatatii, Nelu Tătaru.

În Timiş, în acest moment, este vorba despre localitățile: Dudeștii Noi – 3,78, Foeni – 5,74, Giroc – 3,01 și Jebel – 3,26.

Decizia a fost luată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.