Puncte ochite, puncte lovite: ASU Poli Timișoara – SCM Gloria Buzău 2-0 (0-0). Video

Primul meci oficial disputat de fotbaliștii alb-violeți în acest an în eșalonul secund s-a încheiat cu o victorie. A fost 2-0 cu SCM Gloria Buzău, partidă ce a contat pentru etapa a 16-a, disputată joi pe stadionul „Dan Păltinișanu”.

Ambele reușite ale întâlnirii au fost marcate în repriza secundă. Deschiderea de scor s-a produs în minutul 60, când Mera a punctat de la marginea careului mic. A urmat golul lui Codrea, venit șapte minute mai târziu, iar conturile erau deja închise, oaspeții nereușind să scuture plasa lui Hindrich. Este o victorie importantă pentru Politehnica Timișoara, care rămâne în cursa pentru promovare pe prima scenă a fotbalului românesc.

Politehnica Timișoara: Hindrich – Sofran, Scutaru, Mera, Popovici – Coadă (Casado ’46) – Munteanu (R. Rus ’90), Cioinac, Ivanovici (Radu ’90), Manea (Codrea ’46) – Plazonja (Axente ’88). Antrenor: Dan Alexa.

„A fost un meci complicat, dificil, am întâlnit o echipă foarte bună din Liga a II-a, care a pus multe probleme adversarelor sale. Este o echipă care are ca obiectiv calificarea în play-off, deși nu are drept de promovare. A fost un joc echilibrat în prima repriză, ne-au surprins pe zona centrală, apoi am fost mai consistenți în repriza a doua și am tranșat meciul.

Îmi felicit jucătorii, am avut parte și de un arbitraj foarte bun, centralul s-a achitat foarte bine de sarcini. Obiectivul nostru imediat este accederea în play-off și orice pas greșit poate conta enorm la final. Avem o echipă bună în momentul de față, cu jucători experimentați și trebuie să obținem victorii. Este un succes care poate trage după el un parcurs bun spre foarte bun”, a declarat la final tehnicianul polist Dan Alexa.