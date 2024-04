„Proiecţie 02” deschide noul sezon expoziţional la Kunsthalle Bega

Noul sezon expozițional Kunsthalle Bega se deschide în această primăvară cu o expoziție personală a lui Matei Bejenaru, PROIECȚIE 02, proiect curatoriat de Cristian Nae. Vernisajul va avea loc vineri, 12 aprilie, începând cu ora 19.

PROIECȚIE 02 continuă formal cercetarea sa artistică îndelungată vizavi de materialitatea mediului fotografic, tehnicile sale, practicile și politicile documentare. Folosindu-se preponderent de tehnologiile analogice ale producerii de imagini, artistul evidențiază importanța procesului fotografic ca martor al schimbărilor societății și al angajamentului artistic într-o lume marcată de crize.

Proiectul este conceput sub forma unei instalații fotografice imersive, care analizează modurile de receptare a imaginii și materialitățile ei. Fotografia, prezentată prin proiecții multiple, nu doar în postura de obiect, ci mai mult ca un proces social, devine subiectul unei meditații conceptuale legate de reprezentare, istorie și relațiile noastre cu spațiul.

Elementul central al expoziției îl constituie proiecția unor diapozitive, cu imagini în aparență comune, dar care funcționează ca un vocabular de termeni vizuali specifici tehnicii fotografice. Proiecțiile acestor imagini, realizate simultan, recompun elementele unui montaj cinematografic în care se disting trăsăturile temporale și spațiale, elementele integrale ale limbajului cinematic.

În centrul expunerii, detalii și componente ale tehnologiei fotografice tradiționale devin subiectele unor imagini de dimensiuni mari, tipărite negativ, având o prezență sculpturală puternică. Instalația invită la explorarea imersivă a unor procese generatoare de cunoaștere devenite acum vizibile, cadru cu cadru, devoalând modul în care sunt create și percepute imaginile fotografice.

Matei Bejenaru explorează astfel impactul tehnologiei digitale asupra imaginii contemporane, evidențiind tranziția către o vizualitate controlată de algoritmi în detrimentul subiectivității. PROIECȚIE 02 aduce în prim-plan cunoașterea vizuală specifică modernității și recuperează esența fotografiei analogice, sugerând astfel o revenire la originile sale. Artistul invită publicul la un dialog cu tehnologia fotografică de secol XIX și propune o meditație asupra evoluției imaginii în context contemporan.

Expoziția se deschide vineri, 12 aprilie 2024, la 19:00, la Kunsthalle Bega și va putea fi vizitată până în 8 iunie, de marți până sâmbătă, între 14:00 și 18:00.

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul „Power Station+ | Școli creative”, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara al Primăriei Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii.

Matei Bejenaru este artist vizual, fondator și director artistic al Bienalei de Artă Contemporană Periferic din Iași, între 1997 și 2008. În proiectele sale artistice din ultimii ani, prin fotografie și filme video, el investighează materialitatea mediului fotografic și politicile de reprezentare în formatul documentar. Folosind platforma tehnologică specifică imaginilor analogice, fie ele statice sau dinamice, el aduce în prim plan procesul fotografic ca martor al crizei singularității și al angajamentului artistic.

În anul 2007 a participat în expoziția The Irresistible Force la Tate Modern Londra, Level 2 Gallery, în 2008 a participat în Bienala de la Taipei, iar în 2013 a fost artist invitat la Kettle’s Yard, Cambridge (Marea Britanie). Proiectul său fotografic Prut a fost expus în 2018 la Galeria Arts et essaye, Rennes (Franța), iar în 2022 proiectul Modele a fost prezentat la Galeria Anca Poterașu (București). Predă fotografie și artă video la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

Cristian Nae este curator, teoretician și istoric de artă care activează ca profesor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Este interesat de istoria artei și a expozițiilor în Centrul și Estul Europei din perspectiva socialismului global și a studiului interferențelor culturale transnaționale și transregionale, precum și de studii vizuale.

A fost cercetător asociat la Universitatea din California, Santa Barbara, ca bursier Fulbright (2023) și a beneficiat de burse și proiecte de cercetare finanțate de Fundația Erste, Fundația Getty și Colegiul Noua Europă din București. A publicat articole și studii în reviste academice precum Third Text, Artmargins, Studies in Eastern European Cinema, precum și în volume colective publicate la edituri precum Routledge, De Gruyter sau Wiley-Blackwell. A co-editat publicația Romanian Contemporary Art 2010-2020. Rethinking the Image of the World: Projects and Sketches (Hatje Cantz, 2020) și a curatoriat participarea României la Bienala de la Veneția (2019).

Kunsthalle Bega este un spațiu alternativ și experimental de artă, fondat în 2019 la Timișoara de Alina Cristescu, Liviana Dan și Bogdan Rața, împreună cu Andreea Drăghicescu și Ugron Lajos, prin Fundația Calina, organizație non-guvernamentală, cu o platformă non-profit, activă neîntrerupt de 17 ani pe scena de artă contemporană.

Dedicată susținerii producției artistice și înțelegerii problemelor actuale ale spectrului creativ din perspectivă curatorială, acordă premiul Bega Art Prize unui curator român care reușește sa schimbe regulile percepției actului curatorial. Implicată în proiecte educaționale cu comunități diverse, promovează importanța majoră/vitală a publicațiilor de artă. Curatori premiați: Anca Verona Mihuleț (2019), Sandra Demetrescu (2020), Cosmin Costinaș (2021), Diana Marincu (2022), Horațiu Lipot, Cristina Stoenescu & Gia Țidorescu (2023).