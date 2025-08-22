Programul turului seriei a 7-a din Liga a III-a la fotbal. Când joacă Poli Timişoara, Timişul Şag, CSC Ghiroda și Giarmata Vii

Etapa 1 (30 august)

Progresul Pecica – Viitorul Arad

Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir

Unirea DMO – CSC Ghiroda și Giarmata Vii

Hidro Mecanica Șugag – Poli Timișoara

Timișul Șag – CSU Alba Iulia

CIL Blaj – Unirea Sântana

 

Etapa a 2-a (6 septembrie)

Viitorul Arad – Unirea Sântana

CSU Alba Iulia – CIL Blaj

Poli Timișoara – Timișul Șag

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Hidro Mecanica Șugag

Metalurgistul Cugir – Unirea DMO

Progresul Pecica – Unirea Alba Iulia

 

Etapa a 3-a (13 septembrie)

Unirea Alba Iulia – Viitorul Arad

Unirea DMO – Progresul Pecica

Hidro Mecanica Șugag – Metalurgistul Cugir

Timișul Șag – CSC Ghiroda și Giarmata Vii

CIL Blaj – Poli Timișoara

Unirea Sântana – CSU Alba Iulia

 

Etapa a 4-a (20 septembrie)

Viitorul Arad – CSU Alba Iulia

Poli Timișoara – Unirea Sântana

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CIL Blaj

Metalurgistul Cugir – Timișul Șag

Progresul Pecica – Hidro Mecanica Șugag

Unirea Alba Iulia – Unirea DMO

 

Etapa a 5-a (24 septembrie)

Unirea DMO – Viitorul Arad

Hidro Mecanica Șugag – Unirea Alba Iulia

Timișul Șag – Progresul Pecica

CIL Blaj – Metalurgistul Cugir

Unirea Sântana – CSC Ghiroda și Giarmata Vii

CSU Alba Iulia – Poli Timișoara

 

Etapa a 6-a (27 septembrie)

Viitorul Arad – Poli Timișoara

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSU Alba Iulia

Metalurgistul Cugir – Unirea Sântana

Progresul Pecica – CIL Blaj

Unirea Alba Iulia – Timișul Șag

Unirea DMO – Hidro Mecanica Șugag

 

Etapa a 7-a (4 octombrie)

Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad

Timișul Șag – Unirea DMO

CIL Blaj – Unirea Alba Iulia

Unirea Sântana – Progrecul Pecica

CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir

Poli Timișoara – CSC Ghiroda și Giarmata Vii

 

Etapa a 8-a (11 octombrie)

Viitorul Arad – CSC Ghiroda și Giarmata Vii

Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara

Progresul Pecica – CSU Alba Iulia

Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana

Unirea DMO – CIL Blaj

Hidro Mecanica Șugag – Timișul Șag

 

Etapa a 9-a (18 octombrie)

Timișul Șag – Viitorul Arad

CIL Blaj – Hidro Mecanica Șugag

Unirea Sântana – Unirea DMO

CSU Alba Iulia – Unirea Alba Iulia

Poli Timișoara – Progresul Pecica

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir

 

Etapa a 10-a (25 octombrie)

Viitorul Arad – Metalurgistul Cugir

Progresul Pecica – CSC Ghiroda și Giarmata Vii

Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara

Unirea DMO – CSU Alba Iulia

Hidro Mecanica Șugag – Unirea Sântana

Timișul Șag – CIL Blaj

 

Etapa a 11-a (1 noiembrie)

CIL Blaj – Viitorul Arad

Unirea Sântana – Timișul Șag

CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag

Poli Timișoara – Unirea DMO

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Unirea Alba Iulia

Metalurgistul Cugir – Progresul Pecica

Returul va programa primele șase etape tot în acest an. După pauza de iarnă, campionatul se va relua la sfârșitul lunii februarie cu meciurile rundei a 18-a.

