Programul turului seriei a 7-a din Liga a III-a la fotbal. Când joacă Poli Timişoara, Timişul Şag, CSC Ghiroda și Giarmata Vii
Etapa 1 (30 august)
Progresul Pecica – Viitorul Arad
Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir
Unirea DMO – CSC Ghiroda și Giarmata Vii
Hidro Mecanica Șugag – Poli Timișoara
Timișul Șag – CSU Alba Iulia
CIL Blaj – Unirea Sântana
Etapa a 2-a (6 septembrie)
Viitorul Arad – Unirea Sântana
CSU Alba Iulia – CIL Blaj
Poli Timișoara – Timișul Șag
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Hidro Mecanica Șugag
Metalurgistul Cugir – Unirea DMO
Progresul Pecica – Unirea Alba Iulia
Etapa a 3-a (13 septembrie)
Unirea Alba Iulia – Viitorul Arad
Unirea DMO – Progresul Pecica
Hidro Mecanica Șugag – Metalurgistul Cugir
Timișul Șag – CSC Ghiroda și Giarmata Vii
CIL Blaj – Poli Timișoara
Unirea Sântana – CSU Alba Iulia
Etapa a 4-a (20 septembrie)
Viitorul Arad – CSU Alba Iulia
Poli Timișoara – Unirea Sântana
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CIL Blaj
Metalurgistul Cugir – Timișul Șag
Progresul Pecica – Hidro Mecanica Șugag
Unirea Alba Iulia – Unirea DMO
Etapa a 5-a (24 septembrie)
Unirea DMO – Viitorul Arad
Hidro Mecanica Șugag – Unirea Alba Iulia
Timișul Șag – Progresul Pecica
CIL Blaj – Metalurgistul Cugir
Unirea Sântana – CSC Ghiroda și Giarmata Vii
CSU Alba Iulia – Poli Timișoara
Etapa a 6-a (27 septembrie)
Viitorul Arad – Poli Timișoara
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSU Alba Iulia
Metalurgistul Cugir – Unirea Sântana
Progresul Pecica – CIL Blaj
Unirea Alba Iulia – Timișul Șag
Unirea DMO – Hidro Mecanica Șugag
Etapa a 7-a (4 octombrie)
Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad
Timișul Șag – Unirea DMO
CIL Blaj – Unirea Alba Iulia
Unirea Sântana – Progrecul Pecica
CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir
Poli Timișoara – CSC Ghiroda și Giarmata Vii
Etapa a 8-a (11 octombrie)
Viitorul Arad – CSC Ghiroda și Giarmata Vii
Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara
Progresul Pecica – CSU Alba Iulia
Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana
Unirea DMO – CIL Blaj
Hidro Mecanica Șugag – Timișul Șag
Etapa a 9-a (18 octombrie)
Timișul Șag – Viitorul Arad
CIL Blaj – Hidro Mecanica Șugag
Unirea Sântana – Unirea DMO
CSU Alba Iulia – Unirea Alba Iulia
Poli Timișoara – Progresul Pecica
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir
Etapa a 10-a (25 octombrie)
Viitorul Arad – Metalurgistul Cugir
Progresul Pecica – CSC Ghiroda și Giarmata Vii
Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara
Unirea DMO – CSU Alba Iulia
Hidro Mecanica Șugag – Unirea Sântana
Timișul Șag – CIL Blaj
Etapa a 11-a (1 noiembrie)
CIL Blaj – Viitorul Arad
Unirea Sântana – Timișul Șag
CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag
Poli Timișoara – Unirea DMO
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Unirea Alba Iulia
Metalurgistul Cugir – Progresul Pecica
Returul va programa primele șase etape tot în acest an. După pauza de iarnă, campionatul se va relua la sfârșitul lunii februarie cu meciurile rundei a 18-a.