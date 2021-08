Profesorul din Timișoara surprins în timp ce dansa lasciv: ”Recunosc… a fost o chestiune aiuristică”

Profesorul din Timișoara, filmat în timp ce dansa lasciv în fața unei tinere, pe terasa unei pensiuni de pe litoralul românesc, spune că regretă că s-a lăsat angrenat în această situație și speră că fapta nu va avea consecințe grave asupra vieții sale private și activității didactice.

Profesorul predă de câțiva ani geografia la Școala Gimnazială nr. 18 din Timișoara și la Liceul Teoretic ”Vlad Țepeș”

După cum a mărturisit chiar cadrul didactic, contactat de ”Renașterea bănățeană”, incidentul filmat a avut loc pe terasa unei pensiuni în care era cazat împreună cu un grup de elevi din Timiș, pe care-i însoțea într-o tabără școlară, alături de alți turiști veniți din alte colțuri ale țării: ”Recunosc, am fost la mare… Respectiva domnișoară nu aparține grupului meu de elevi, am cunoscut-o la mare… Totul s-a desfășurat pe terasa pensiunii unde am fost cazați împreună cu turiști din toată țara… Nu m-am gândit că se va ajunge la așa ceva… A fost o chestiune aiuristică”.

”Chestiunea aiuristică” a ajuns nu doar în spațiul public, dar a fost observată și de elevii care se aflau în tabără. ”Recunosc, o parte dintre ei m-au văzut…”, a admis profesorul.

Conducerile celor două unități de învățământ în care predă profesorul de geografie au fost neplăcut surprinse de imaginile vizionate, condamnând manifestarea acestuia. ”Vom demara o cercetare. Dacă persoana care apare în imagini se dovedește a fi un profesor din unitatea noastră de învățământ, vom lua măsurile legale care se impun. Dezaprob cu fermitate orice astfel de comportament!”, a declarat directorul Liceului Teoretic ”Vlad Țepeș” din Timișoara, Tiberiu Ciobanu.

”Doamne, Isuse Hristoase! Este revoltător și nu este conform calității lui de dascăl. Trebuie analizate circumstanțele în care s-a petrecut această faptă.. Vom efectua cercetări… Nici nu știu cine sunt acești tineri care sunt de față, dacă sunt minori, poate fi și caz penal”, a afirmat, șocat de cele vizionate, directorul Școlii Gimnaziale nr. 18 din Timișoara, Iulian Lucian Fota.