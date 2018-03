Prof. Adela Panait, directoarea Şcolii Gimnaziale „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara: „Aici este locul unde sufletele cresc mari”

În anul 2012, de pe băncile Grădiniței Troița ieșea prima generație de absolvenți. „Și se căuta o posibilitate de continuare a educației în valorile ortodoxiei. Astfel, în același an, s-a înființat, la inițiativa Mitropoliei Banatului și a Asociației Prologos, Școala Gimnazială „Sfântul Antim Ivireanul”, ca o continuare a educației promovate în Grădinița „Troița”.

Așa a început activitatea noastră”, afirmă doamna Adela Panait, directoarea acestei instituții de învățământ.

„Spre deosebire de alte zone ale țării, în Banat nu exista o școală ortodoxă, motiv pentru care ideea înființării unei astfel de instituții a fost mai mult decât binevenită. A primit numele Sfântului Antim Ivireanul, autor, tipograf, gravor, teolog, episcop și mitropolit român de origine georgiană, o personalitate culturală remarcabilă a literaturii române vechi. El este și autorul unor celebre Didahii, ce reprezintă o colecție de predici folosite la marile sărbători de peste an”, mai afirmă doamna profesor Panait.

Timp de doi ani, școala a funcționat într-un spațiu situat pe strada Aluniș, iar din 2014 s-a mutat pe strada Eneas, în clădirea fostei Școli Generale nr. 9 – repartizată prin hotărâre de consiliu local.

De loc din Târnăveni, județul Mureș, Adela Panait este absolventă a Facultății de Filologie din cadrul Universității de Vest Timișoara, secția română-franceză. După terminarea facultății, a fost repartizată în județul Harghita, în 1990 reîntorcându-se la Timișoara. A predat la școlile din Uivar și Otelec, dar și la instituții de învățământ preuniversitar din orașul de pe Bega.

Înainte de 2013 – când a început colaborarea cu Grădinița Troița, începând cu anul școlar 2013-2014 fiind numită director al Școlii „Sfântul Antim Ivireanul”, doamna Panait a fost, timp de 17 ani, directoarea școlii din Beregsău Mare, sat aparținând de comuna Săcălaz.

– În anii care au trecut de la Revoluție, cultele religioase au început să-și înființeze și instituții de învățământ, Timișoara nefăcând excepție, lucru de altfel firesc într-un oraș cu o culturalitate atât de diversă. Aș menționa, în context, Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum”, Liceul Teologic Baptist și Liceul Penticostal LOGOS. Acestora li s-a adăugat, în urmă cu cinci ani, și Școala Școala Gimnazială „Sfântul Antim Ivireanul”.

– Da, într-un oraș cu o populație majoritar ortodoxă era firesc să fie înființată și o școală care să se plieze pe valorile tradiționale ale sufletului românesc. Nu am vrut să o facem dogmatică, am dorit pentru copii o școală în care să ne regăsim tradițiile. Am vrut să reînființăm școala de pe vremuri, școala de lângă biserică. Noi ne-am propus să facem o instituție de învățământ în care să primeze bunul simț, nu una din care să scoatem măicuțe și preoți. De aceea, temerile că aici copiii sunt îndoctrinați sunt total false. Copiii sunt înconjurați cu multă dragoste și cu grijă, doar că există o disciplină la care ținem, o disciplină a orelor, a mesei, a activităților, în general o rigoare a programului zilnic. Lucrul pe care noi îl facem în plus este rugăciunea scurtă înainte și după mese, iar în zilele de sărbătoare mergem la o biserică ortodoxă din apropiere, la Sfânta Liturghie.

– Cum a fost, pentru dumneavoastră, trecerea de la o școală laică la una aparținând unui cult religios?

– Ușoară, firească. Noi aveam din familie o educație religioasă, fiind duse de bunici la biserică. Când m-am căsătorit, nașul de cununie a fost preot. Am fost mereu apropiată de biserică. De altfel, atunci când eram directoare la școala generală din Beregsău, duceam copiii la biserică, și am constatat, atunci, cu surprindere și bucurie, că părinții de alte confesiuni își lăsau copiii cu noi la liturghii de sărbători.

– Din ce medii provin elevii care învață aici?

– O parte sunt copii de preoți, dar în general din toate păturile sociale.

– Ați afirmat, într-un răspuns anterior, că temerile conform cărora aici copiii sunt îndoctrinați sunt total false.

– Total false. Pentru noi cel mai important este ca fiecărui copil să îi fie bine, să se simtă alături de noi ca într-o familie. Să fie ajutat, să fie lăudat, să i se dea încredere! Aici la noi este locul unde sufletele cresc mari!