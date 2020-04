Primarul Nicolae Robu: „La Timișoara s-a evitat o catastrofă”

Nicolae Robu a declarat că Timișoara s-a aflat în pragul unei situații foarte grave, care putea deveni asemănătoare celei de la Suceava. Este vorba de infectările apărute la Maternitatea Odobescu, aflată în administrarea municipalității, care ar fi putut genera o adevărată castastrofă, după cum a declarat primarul. Robu este convins că lucrurile au fost gestionate corect, în pofida provocărilor politicianiste rupte de realitate, susține edilul-șef al Timișoarei. Fără să nominalizeze, primarul a făcut trimitere la directoarea Direcției de Sănătate Publică Timișoara, Mariana Rădulescu, despre care a spus: ”Acum îi arde de politicianism, și-a angajat consultanți politici care au arătat că sunt ticăloși. Sper ca persoana să nu mai rămână în funcție”. Ciudat este, totuși, că Mariana Rădulescu a fost instalată în funcție de către PNL, partid care este condus în județul Timiș chiar de Nicolae Robu. În fine, Robu a lăudat modul în care a fost gestionată criza, precizând că întreg personalul medical de acolo a fost testat, costurile fiind suportate de municipalitate. Astfel, au putut fi depistate ca pozitive nouă cadre medicale, fiind luate, apoi, măsurile de rigoare. Acum, activitatea de la Maternitatea Odobescu a fost reluată, s-au făcut internări și operații de cezariană, în timp ce cazurile cu coronavirus sunt direcționate către Maternitatea Bega. ”Au fost măsuri de precauție luate cu asentimentul medicilor. Am cheltuit niște bani și ne-am asumat ce am făcut acolo”, a declarat Nicolae Robu. Primarul a precizat, însă, că nu se poate efectua testarea tuturor timișorenilor, iar cei care vorbesc despre asta pot avea unele interese economice: ”Orice socoteală ne arată că nu se poate testa toată populația. Chiar dacă am reuși asta, de unde am avem certitudinea că, după ce a fost testată și a ieșit negativă, o persoană nu poate contacta a doua zi virusul?”. În prezent, conform informațiilor primarului, în Timișoara există șapte aparate de testare, plus încă unul în Lugoj, care pot efectua circa 1.000-1.500 de verificări zilnice. Pe de altă parte, o dată sosite substanțele necesare, campania de spălare și dezinfectare a străzilor este în plină desfășurare, cu o medie de 300 de artere pe zi, iar acțiunea va cuprinde și trotuarele. Mai complicată este, însă, situația în ceea ce privește casele scărilor din blocuri. Primăria a lansat demersurile pentru efectuarea acestor operațiuni, însă transpunerea lor în practică nu depinde de municipalitate, după cum susține Robu. Responsabilitatea aparține firmei care are contract în acest sens, iar procurarea substanțelor și dispozitivelor necesare va dura două-trei săptămâni, așa că lucrurile nu sunt deloc simple. ”Noi vrem să facem asta cât mai repede și am vorbit cu patronul firmei respective, dar e foarte greu de procurat acele substanțe și dispozitive, într-o perioadă în care toată planeta caută aceleași lucruri”, a declarat primarul. Altfel, Robu spune că vor continua și alte lucrări în oraș, următorul obiectiv fiind demolarea tuturor garajelor: ”Să ne întoarcem la viața normală și frumoasă, optimiști, dar precauți și responsabili!”.