Prima creșă sportivă din România. Se deschide în vestul țării

Prima creșă sportivă din România. Se deschide miercuri, 26 octombrie, într-un oraș din vestul țării.

Prima creșă sportivă din România va fi inaugurată miercuri la Arad. Creșa a fost realizată cu fonduri colectate de Cetatea Voluntarilor de la companii private.

Anunțul legat de deschiderea celei dintâi creșe sportive din țară a fost făcut, la Radio Timișoara, de președintele asociației, Ana Maria Popa. Creșa funcționează într-o clădire care aparține Grădiniței PP 14 din Arad. Clădirea, care era in stare insalubră, a fost modernizată in cadrul unor lucrări care au durat un an și jumătate. După recepția lucrării care are loc la ora 14.00, creșa va fi inclusă din nou in sistemul public de educație.