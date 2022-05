Prezentă la ROVINHUD 2022, Crama Dradara vrea să se impună și pe piața vinurilor din Timișoara

La patru ani de la primul vin îmbuteliat, Crama Dradara – Podgoria „Dealul Mocrii” încearcă să atace și piața timișoreană de vinuri. Recent, Daniel Popescu, vinificatorul Cosmin Reaboi și alți colegi au participat în premieră la ROVINHUD 2022, eveniment desfășurat la Hotel Timișoara. Impresiile au fost dintre cele mai bune: „vrem să acaparăm și piața din Timișoara – magazinele specializate și HoReCa premium”.

Cu ce se deosebește Dradara?

„În primul rând, vrem ca vinul din fiecare an să fie distinct și distinctiv. Dacă vinificatorului nu-i place vinul din anul respectiv, nu îl va îmbutelia. Încearcă an de an să facă vinuri din ce în ce mai bune, tot mai calitative, să fim mai deosebiți pe piață. Dacă vinificatorul consideră că vreun an este mai special, că vița-de-vie este mai bună, el va îmbutelia ediții limitate. Tocmai pentru că suntem foarte exigenți, nu știm când le scoatem și nu le scoatem tot timpul”, spune Daniel Popescu.

La ROVINHUD, Dradara a venit cu Fetească Neagră 2019, primul vin de ediție limitată pe care l-a scos. Au fost îmbuteliate 2.700 de sticle, iar stocul scade vertiginos. În toamnă va fi lansat și a doua ediție limitată: Merlot 2019.

Reprezentanții cramei sunt foarte optimiști și în privința primului cupaj: 70% Fetească Neagră, 15% Merlot, 15% Cabernet.

Din gama premium, aceștia au mai prezentat vinurile Rosé, Fetească Regală, Sauvignon și Orange Wine, toate din 2020. Ultimul este și cel mai special, Dradara fiind singurul producător român de Orange Wine din struguri de soi Pálava, albi cu pieliță groasă, originari din Cehia.

În Timișoara, vinurile produse de Dradara se găsesc în magazine specializate (Enoteca de Savoya, Casa cu Vinuri, The Store, The Wine Guy, Bibliotheka, N’Joy), dar și în restaurantele premium.