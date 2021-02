Practică la un mare spital din Timiș. Asistente la lucru în Germania, în timp ce erau pontate la serviciu

Primarul Claudiu Buciu a dezvăluit că exista o practică în spitalul municipal, în care anumite asistente plecau la muncă în Germania, iar colegele lor le acopereau. Primarul Lugojului spune că personal a sunat o angajată, care era plecată din țară și figura la serviciu.

„În luna noiembrie, o asistentă din spital a aplecat la lucru în Germania. Am sunat-o, am rugat-o să vină a doua zi la mine și mi-a spus că nu poate să vină, că e în Germania, la lucru. Nu avea cererea de concediu înregistrată la spital, era lăsată la șefa dânsei, în caz că se sesiza cineva, să i-o înregistreze. Realitatea este că a doua zi a revenit în țară și m-a sunat că poate să vină la mine. I-am spus că nu mai este necesar, că am dovedit ce era de dovedit. Era o practică în spital, sper să nu mai existe această practică, în care unele asistente plecau, pe rând, la muncă în Germania, iar colegele îi țineau locul, pentru că nici nu doreau să-și consume concediul”, a declarat Claudiu Buciu.

Primarul spune că l-a rugat pe directorul spitalului să urmărească aceste situații, ca să nu se mai întâmple.

lugojeanul