POVESTE DRAMATICĂ în Timiş! Doi copii şi părinţii lor, rămaşi pe drumuri la început de iarnă. CUM ÎI AJUTĂM?

Tristeţe şi durere în sânul unei familii din localitatea Bârna. Patru oameni, din care doi copii, au rămas pe drumuri după ce casa le-a ars în totalitate în plin prag de iarnă.

Focul s-a declanşat în ziua de 2 noiembrie, înain­tea prânzului. Părea o zi nor­mală, pentru familia Cuth, cu toţi membrii ple­caţi cu treburi, fiecare pe unde le aveau. Din fericire, niciunul dintre ei nu era acasă.

Fetiţa cea mare, în vâ­rstă de 13 ani era la şcoală, surioara ei, de doar 5 ani, la bunică, mama lucra cu ziua în sat, iar tata, plecat la serviciu, undeva în apropiere de Arad.

În mod firesc la sat, dimineaţa oa­me­nii aprind focul în sobă. Doar că în imobilul cu nu­mărul 100, flăcările şi-au gă­sit loc prin coşul de că­ră­midă şi s-au extins, dis­tr­u­gând întreaga locuinţă.

”Ca­sa era construită din lemn şi avea o vechime de peste 100 de ani. Am cumpărat-o în 2005, după ce am lucrat prin străinătate. Numai în primăvara acestui an am băgat cam 2.000 de euro în două camere, pe care le-am reabilitat integral. S-a dus totul de râpă”, ne spunea cu lacrimi în ochi, Nicolae Cuth, ”stâlpul” casei.