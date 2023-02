Porumb e polist cu acte-n regulă

În ultima zi de transferuri, Politehnica Timişoara a legitimat un nou jucător. Este vorba despre Bogdan Porumb, fundaş central care s-a aflat în cantonament cu alb-violeţii şi a evoluat în amicalele iernii.

Acesta s-a născut la 25 ianuarie 2000, la Cluj-Napoca. Are 1,88 metri şi a evoluat la Ardealul şi Sănătatea, din oraşul său natal, apoi la Viitorul Târgu Jiu (trei meciuri în eşalonul secund în toamna anului 2019, unul chiar împotriva Politehnicii, victorie timișoreană cu 4-1 în deplasare). Ultimul său club a fost Viitorul Cluj, la care a fost căpitan în Liga a III-a.

„Mă bucur că am ajuns la un club mare, de tradiţie, cum este Poli Timişoara, cu suporteri minunaţi. Am venit aici cu gândul de a munci şi de a pune umărul la îndeplinirea obiectivului, menţinerea în Liga a II-a. Am găsit un grup frumos, unit, condus de un staff profesionist şi educat. Sunt sigur că împreună ne vom îndeplini obiectivul”, a declarat Bogdan Porumb.