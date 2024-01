,,Popricaș din Banatul Montan”, la ”Răceala piftiilor”

Rețetele culese în cercetările de teren ale specialiștilor din Muzeul Astra din Sibiu sunt prezentate publicului până în 14 ianuarie, la muzeul menționat, în cadrul unui eveniment dedicat piftiilor.

La ”Răceala piftiilor”, managerul muzeului, Ciprian Ștefan, va pregăti, sâmbătă, 13 ianuarie, începând cu ora 12, o rețetă culeasă și dusă mai departe încă din vremea studenției, ,,Popricaș din Banatul Montan”.

,,Ei, povestea e tare interesantă! Am trăit-o în vremea studenției la Timișoara, când mergeam la Ruga de Tincova, comuna Sacu, județul Caraș-Severin.

Acolo Ruga era pe 8 noiembrie de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Plecam cu trenul de la Timișoara și făceam cam 1h 20 min până la halta Sacu, era um tren personal Timișoara- Caransebeș. No, când am mers prima data la rugă, invitat la o familie tare frumoasă, am coborât în halta Sacu și ia-o la pas până la Tincova.

Pe drum domnișoara care mă invitase cunoștea bine oameni care erau în fața porți, îi saluta și-i întreba dacă au „goști”! Răspunsul era da, vin, avem casa plină, îi culcăm inclusiv în „soba mare de la drum”! Eu nu prea pricepeam! Si am întrebat-o: Goștii îs porci? Ca nu.prea înțelegeam…

Rădea cu hohote, apoi mi-a tradus…

Bun! Am trecut de Sacu și era o scurtătură peste câmp, pe terenul unui uica de-al ei și am ajuns la locul cu pricina!

Am.gustat și am trăit Ruga din Banatul Montan! Vinerea, era o mâncare mai altfel decât sâmbăta și duminica!

Popricașul care va fi gătit de mine sâmbătă în muzeul ASTRA! Vă dau rețeta imediat și vă provoc la degustare, sâmbătă pe la 12-1, în 13 ianuarie, bag-sama!

Am ajuns la familia Lăzărescu si am fost pus la.masă! Am servit o porție de popricaș și am crezut că am atins raiul gastronomic! Un fel de tocană, gulaș, papricaș, măncare scăzuta!

Am pus îmtrebări! Mi se părea ireal! La fel și papilelor mele gustative și am aflat ce voi da vouă spre degustare, sâmbătă!

Carnea pentru masa de Rugă era diversă! Rață, gâscă, porc, vițel, găină era pregătită de vinerea. Trebuiau legume, ceapă albă, morcoi, ardei, usturoi, câta țelină tocată nu prea mărunt și călită în unsoare de porc sau ulei.

Rațele, Gâștile, porcul și vițelul erau ușor opărite, apoi tăiate bucăți mici și călite după ce legumele aveau o „față”!

După o călire mestecată cu linguroiu din lemn de frasin, se punea apă căt acoperea conținutul!

No, mai o răchie, mai o poveastă și când era omogenizat cât de cât totul se puneau crumpiri(cartofii) tăiați sferturi, o mână de oriz(orez) și dă-i la mestecat!

Pasta de roșii, paprica si pătrunjelul erau ultimele completări la această minunăție!

Vă aștept sâmbătă să vă conving că a noastră gastronomie, rurală, e de căpâtâi când vorbim de turism cultural și valori identitare!”, transmite Ciprian Anghel Ștefan.

Sursa foto: Muzeul Astra/Facebook