Polițist din IPJ Timiș, găsit împușcat mortal

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
La data de 27 martie 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii arădeni au fost sesizați despre faptul că, în localitatea Secusigiu, o persoană este decedată.

Având în vedere circumstanțele, la fața locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, pentru efectuarea cercetărilor la fața locului.

Din primele verificări, este vorba de un bărbat, polițist în cadrul I.P.J. Timiș, care s-ar fi împușcat mortal, cu un pistol. Nu sunt indicii cu privire la săvârșirea unei fapte penale.

În aceste momente se continuă cercetarea la fața locului, în funcție de concluzii urmând a fi luate măsuri legale.

Vom reveni!

