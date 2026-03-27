Baie de sunete şi desen intuitiv în Galeria POD din Timișoara.

Joi, 2 aprilie între orele 19 şi 21,în Galeria POD a Centrului de Cultură și Artă Timiș (str. E. Ungureanu nr. 1), va avea loc un eveniment inedit, intitulat sugestiv ”Ritmul formei – Baie de sunete & desen intuitiv”. Înscrierile se fac prin completarea formularului, cu ajutorul link-ului de mai jos: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfRgjYFyuB…/viewform…

”Stresul, agitația, frica, lucrul intens în fața ecranelor ne pot deconecta de noi înșine. Serena Voaideș și Maria Puiu vă invită într-un spațiu în care nu trebuie să faci nimic bine – o experiență în care sunetul și desenul se întâlnesc natural, fără reguli sau aşteptări.

Doar să fii. Începem cu o sesiune de relaxare – meditație, baie de sunete – iar apoi vei experimenta cu diverse materiale și tehnici plastice, ghidat/ă de un live ambient. Meditația și baia de sunete au menirea să te aducă într-o stare prezentă, relaxată, susținând astfel a doua parte a serii – desenul intuitiv.

În acest spațiu, desenul devine o formă de exprimare liberă, curioasă și jucăușă. Nu contează dacă <<știi să desenezi>> sau nu. Nu există corect sau greșit. Doar mișcare, formă și ce apare în moment.

Este o experiență potrivită pentru oricine simte nevoia să se oprească puțin, să iasă din rutină, să încerce ceva diferit, se reconecteze cu sine într-un mod simplu și direct Totul se întâmplă într-un cadru intim, într-o galerie de artă, unde liniștea, sunetul și creația se susțin reciproc. Vii așa cum ești. Restul vine de la sine.

<<Sunt un explorator activ al artei, a modului în care o transmit și o trăiesc în viața de zi cu zi. Mai concret și pe scurt, sunt absolventă a UVT – Facultatea de Arte și Design, secția Grafică, Timișoara și a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).

Din 2021 până în prezent practica mea s-a transpus în expoziții/proiecte personale sau de grup, târguri de artă, zeci de ateliere/întâlniri cu diverse tematici și tehnici pentru oamenii mici și mari. Lucrez în mare parte cu penița și tușul, îmi plac tehnicile de transfer, de desen cu grafit sau cărbune, Mă inspiră natura cu texturile ei vibrante, energia feminină cu misterul ce mi se arată continuu și relația cu corpul ce mă poartă în această experiență numită Viață.

Iubesc tot ce-i viu și ne înconjoară. Am ajuns să mă iubesc și pe mine, iar din acest plan o transmit în lume autentic și din suflet. Cred cu adevărat că practicarea artei – de orice fel – poate duce la o gândire creativă, ce se va transpune în orice plan/domeniu. Procesul și practica constantă sunt singurele esențiale, restul sunt detalii,>>. spune Maria Puiu.

<<Lucrez cu sunetul încă din copilărie. Muzica a fost mereu pentru mine o formă de refugiu, locul în care agitația din jur se oprea.Odată cu ritmul tot mai intens al vieții, căutarea a continuat și m-a dus către alte tipuri de sunet.

Sunete care nu cer nimic de la tine, ci doar îți oferă spațiu să respiri. Am peste zece ani de pregătire în domeniul muzicii, iar în cadrul acestor sesiuni creez live un tablou sonor continuu. Folosesc texturi, frecvențe și ritmuri lente, menite să susțină relaxarea și starea de prezență>>, mărturiseşte Serena Voaideş.

Fiecare sesiune este diferită, construită în funcție de spațiu și de oamenii prezenți”, au transmis organizatorii evenimentului.