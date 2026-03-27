Se „scumpesc” și amenzile. Începând de vineri 27 martie, nu se mai poate plăti jumătate din minim.

Guvernul a adoptat recent OUG nr. 7/2026, act normativ care modifică regulile privind plata amenzilor contravenționale în termenul redus prevăzut de lege. Până în prezent, legislația permitea persoanelor sancționate contravențional să achite, în termen de 15 zile, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege pentru fapta săvârșită. Această regulă era aplicată indiferent de valoarea concretă a amenzii stabilite de agentul constatator.

În practică însă, agentul constatator are la dispoziție un minim și un maxim al sancțiunii pe care o poate aplica, iar, indiferent de cuantumul stabilit, în funcție de gravitatea faptei, circumstanțele în care a fost comisă sau alte elemente relevante, contravenientul putea achita jumătate din minimul stabilit de lege pentru acea faptă.

Din cauza efectelor acestei reglementări, de exemplu, un cetățean căruia i se aplica o amendă contravențională aproape de maximul prevăzut de lege, ca urmare a gravității faptei, ajungea să plătească aceeași sumă ca un cetățean care primise minimul cuantumului prevăzut de lege, deși fapta acestuia nu prezenta un pericol social ridicat, dacă ambii achitau amenda în termenul de 15 zile.

Acest lucru se întâmpla deoarece reducerea se calcula raportat doar la minimul amenzii prevăzute de lege, nu la amenda efectiv aplicată de agentul constatator.

Conform sindicateuropol.ro prin modificarea adusă de OUG nr. 7/2026, regula se schimbă. De acum înainte, reducerea va fi calculată la jumătate din amenda aplicată de polițist, nu din minimul prevăzut de lege. Termenul de 15 zile pentru plata sumei reduse rămâne însă neschimbat.

Pentru a înțelege mai bine schimbarea, putem lua exemplul unei contravenții pentru care legea prevede o amendă între 500 și 1000 de lei. Dacă o persoană primește o amendă de 600 de lei, aceasta va putea achita 300 de lei în termen de 15 zile. Dacă o altă persoană este sancționată cu 1500 de lei, suma pe care o va putea plăti în același termen va fi 750 de lei.

Noile prevederi intră în vigoare începând cu 27 martie 2026, respectiv la 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței. Prin această modificare, autoritățile urmăresc ca diferențele dintre amenzile aplicate să se reflecte mai clar și în suma efectiv plătită, astfel încât sancțiunea să fie mai bine corelată cu gravitatea faptei.