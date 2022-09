Politehnica Timişoara își întărește academia

Academia Politehnica Timişoara s-a întărit la nivelul staff-ului tehnic cu trei antrenori ale căror nume sunt cunoscute druckerilor: Cristian Petcu, Ionuţ Vucea şi Srgian Luchin.

Petcu este cel mai titrat antrenor din fotbalul juvenil bănăţean şi va pregăti formaţia alb-violetă sub 18 ani, care participă în Liga de Tineret. Grupa de juniori mari a Politehnicii începuse sezonul sub comanda antrenorului Sorin Brîndescu, cel care este coordonatorul Academiei Politehnica. Cristian Petcu s-a născut pe 8 mai 1972, la Făget.

Profesor şi antrenor încă din anul 1995, a activat la CSŞ Timișoara, LPS Banatul, Centrul Național de Pregătire Timișoara şi la Academia Ripensia, unde a îndeplinit mai multe roluri.

A mai colaborat cu Politehnica în perioada de început a academiei noastre, în care grupele de juniori mari ale clubului proveneau de la LPS Banatul. De asemenea a antrenat loturile naționale U16 și U17 ale României. Peste 30 dintre elevii săi au ajuns să evolueze în primele două eşaloane din ţară. Printre generaţiile de referinţă pe care le-a pregătit au fost cele de născuţi în anii 1994 (multiplă campioană naţională) şi 2002 de la LPS Banatul.

„Am venit cu gândul de a performa, de a ajuta la dezvoltarea jucătorilor din cadrul academiei Politehnicii Timişoara. Vin într-o echipă de oameni competenţi, foşti fotbalişti, antrenori de calitate la nivel de copii şi juniori. Sperăm să aducem un plus calitativ la ceea ce se întâmplă în cadrul Academiei. Au survenit o serie de modificări (n.r. Liga Elitelor U19 a fost înlocuită de Liga de Tineret), dar noi trebuie să ne adaptăm, sunt mulţi băieţi care se antrenează cu prima echipă, sunt băieţi care vin şi de la grupele mai mici de vârstă.

Important e ca ei să joace, să aibă minute, meciuri bune, de calitate, să crească. Cel mai important lucru e să propunem jucători de valoare la prima echipă iar cei care se antrenează cu noi să crească din punct de vedere calitativ. Rezultatele sunt pe plan secundar, ele contează deja la vârsta lor, dar nu ele sunt primordiale, prioritare”, a declarat Cristian Petcu, antrenorul echipei Politehnica U18.

Ionuţ Vucea revine în alb-violet într-o nouă postură

Ionuţ Vucea revine în alb-violet într-o nouă postură, după ce a fost ca jucător unul dintre favoriţii tribunei de pe „Ştiinţa”, contribuind la promovarea Politehnicii de la nivelul Ligii 4 până în Liga 2. Acesta a preluat grupa nou formată de copii născuţi începând cu anul 2016 şi va colabora de asemenea în continuare şi cu Cristi Petcu la formaţia U18. Astfel, Cristian Scutaru – anunţat iniţial ca antrenor al acestei generaţii – a preluat grupa 2015 (Under 8).

Vucea s-a născut pe 21 septembrie 1990, la Drobeta Turnu Severin (județul Mehedinţi). La nivel juvenil a jucat pentru Dierna Orşova, LPS Banatul şi FC Politehnica Timişoara. A jucat la seniori pentru ACS Recaş (în prima parte a sezonului promovării în „B”), FC Politehnica II, CS Autocatania Caransebeş, Sporting Roşiori, Politehnica Timişoara şi CSU Univ. de Vest Timişoara (la ultima mai joacă de plăcere).

Ca antrenor a activat la Centrul Naţional de Pregătire Timişoara, LPS Banatul şi Academia Ripensia, la cea din urmă fiind antrenorul secund al lui Cristian Petcu la formaţia U19.

„Cred că mă încearcă sentimentul ăsta de emoţie, pentru că mă întorc după şase ani de zile şi mă întorc într-o altă postură, care mă face să fiu mândru de alegerea făcută. Şi vin cu gânduri puţin mai energice, îmi doresc să merg pe partea asta de copii, îmi place foarte mult să lucrez cu ei, să dezvolt copiii, să le aduc plăcerea de a juca fotbal.

Cel mai important e că e o alegere bine făcută, sunt oameni în cadrul clubului care m-au determinat să fac alegerea, pentru că vorbim din punct de vedere al caracterului, din punct de vedere uman, nu doar fotbalistic, şi cred că multe lucruri nu s-au schimbat aici. Pentru mine se schimbă doar postura, cea de la jucător la antrenor, cred că ţine de mândrie.

Mă întorc cu ambiţii mari şi să fac o treabă bună. Am început drumul acesta alături de Cristi Petcu şi cred că e cea mai bună alegere pe care am putut să o fac, e omul care m-a ajutat să devin omul care sunt din punct de vedere al meseriei de antrenor. Sunt încă la început, dar pentru mine e momentul potrivit, am renunţat la fotbalul de performanţă după ce am plecat de la Poli şi mă întorc ca alt om, cu alte vise şi dorinţe”, a spus Ionuţ Vucea, antrenorul Politehnicii U7.

Srgian Luchin, internaţionalul din Variaş

Srgian Luchin a cochetat în vara anului 2021 cu ideea de a se alătura echipei timișorene ca jucător, însă a decis în cele din urmă să-şi agațe ghetele-n cui. Acum, bănăţeanul cu origini la Variaş s-a alăturat Politehnicii dintr-o nouă postură. Ca începător în meseria de antrenor, fostul internaţional este colaboratorul lui Octavian Popescu la grupa de puşti născuţi în anul 2010.

Srgian Luchin s-a născut pe 4 martie 1986, la Timişoara. A crescut la LPS Banatul, Someşul Satu Mare, FC Baia Mare şi Olimpia Satu Mare, pentru ultimele trei evoluând şi la seniori. S-a lansat la FC Politehnica Timişoara, alături de care a fost vicecampion naţional în două rânduri. A mai jucat la Dinamo Bucureşti (alături de care câştigat Cupa şi Supercupa României), Botev Plovdiv, FCSB (campion naţional, câştigător al Cupei României şi al Cupei Ligii), ACS Poli, Levski Sofia (vicecampion al Bulgariei), CFR Cluj (campion naţional), FC Viitorul, Dunărea Călăraşi, FC Hermannstadt şi „U” Cluj. A evoluat în 11 partide din cupele europene. A înregistrat 11 selecţii şi a înscris un gol pentru prima reprezentativă.

„Am vrut, după ce mi-am încheiat cariera de jucător, să fac o pauză, am stat un an de zile acasă. Am început acum cursurile de antrenor şi am vrut, în paralel, să-mi fac şi practica. Am găsit înţelegere la domnul Brîndescu, care mi-a şi fost primul meu antrenor. S-a bucurat de iniţativa mea şi m-a întrebat dacă sunt de acord să colaborez cu domnul Tavi Popescu. Eu sunt la început de drum, dânsul are o experienţă bună în spate şi e clar că am ce învăţa de la el şi chiar m-am bucurat că am pe cineva lângă mine, un sprijin.

Ieri am fost la primul antrenament, am avut primul contact cu copiii, sunt foarte ascultători, receptivi, am văzut la primul antrenament şapte-opt copii foarte foarte buni, cu calităţi extraordinare. Sper să fie un început bun şi să fie o colaborare de lungă durată. Chiar am vorbit cu Scutaru, ştiu că a făcut pasul acesta, vom fi colegi, mă bucură treaba asta.

Chiar tata mă bătea la cap, de ce nu mă înscriu pentru şcoala de antrenori, pentru că eu tot timpul mă plângeam de situaţia în care a ajuns fotbalul românesc… şi el mi-a zis că: toţi ăştia, voi, care aţi jucat la un anumit nivel, nu vă implicaţi dar arătaţi cu degetul, aruncaţi vina. Încercaţi şi voi să schimbaţi ceva, măcar o grupă de copii; Şi am stat puţin, am reflectat la ce mi-a zis tata şi într-adevăr are dreptate”, a precizat Srgian Luchin, antrenor secund la Politehnica U13.