Politehnica, debut pe „Ştiinţa” fără spectatori în noul sezon

Politehnica Timișoara va debuta mâine în noul sezon al eșalonului secund.

Prima partidă, împotriva grupării CS Mioveni, se va desfășura pe arena „Știința”, cu începere de la ora 11, fără spectatori, din cauza contextului epidemiologic actual.

Un start ciudat pentru fotbaliștii alb-violeți, obișnuiți să beneficieze de susținerea călduroasă a galeriei.

Va fi unica întâlnire dintre cele două formații în sezonul regulat.

„Ne bucurăm că în sfârşit începem să jucăm meciuri oficiale. Cu un ochi râdem, cu altul plângem. Ne bucurăm pentru că putem juca meciuri oficiale, plângem pentru că nu-i avem pe suporteri lângă noi. Trebuie să recunoaştem, ei sunt inima echipei şi toate satisfacţiile şi reuşitele, emulaţia creată e în primul rând pentru ei. Sperăm ca timpul să rezolve această pandemie şi să-i avem fizic cât mai repede alături de noi. CS Mioveni este cea mai bună din serie dacă ne luăm după ultimul clasament, pentru că pe lângă cele două promovate, Mioveni a jucat barajul pentru Liga I, e o echipă valoroasă, experimentată, care are ca şi obiectiv promovarea. Va fi un meci dificil pentru noi, dar ca întotdeauna nu o să găsim scuze, că am suferit în ultima perioadă, cu numărul de antrenamente sau pauza din pregătire datorită izolării lotului… Prin mijloacele noastre vom căuta soluţii să câştigăm meciul de mâine şi vom da totul ca să ieşim învingători”, a declarat antrenorul principal Octavian Benga.

Acesta are amintiri plăcute legate de echipa argeşeană. „Nici un meci nu seamănă cu celălalt. Eu când am venit la echipă am avut o deplasare la Mioveni şi am câştigat cu 1-0, îmi doresc ca mâine istoria să se repete. Mioveni a pierdut trei-patru titulari, dar în locul lor au venit jucători foarte buni. Iacob de la Rapid, Marinescu de la Petrolul, Popescu de la Chindia, jucători foarte buni, şi-au completat foarte bine lotul. Niciun meci nu seamănă cu altul, sper ca istoria să se repete, cel puţin în favoarea mea. Campionatul trecut am învins la Mioveni şi a fost o echipă foarte bună, cu siguranţă va fi un meci disputat”, a completat Benga.

„Ne aşteaptă un meci greu, noi trebuie să facem tot posibilul să câştigăm, pentru că se joacă doar un meci, nu va fi şi returul. Trebuie să ne câştigăm toate meciurile pe care le jucăm acasă, pentru că aşa e normal, suntem Politehnica Timişoara. Ne lipsesc într-adevăr suporterii noştri, care ne ajutau foarte mult, dar sper ca mâine să nu se simtă lipsa lor şi să câştigăm cele trei puncte puse în joc”, a spus şi Ioan Mera, căpitanul Politehnicii Timișoara.

Experimentatul fundaş consideră că alb-violeţii au un avantaj faţă de anul trecut prin disputarea partidei pe „Ştiinţa”: „S-a jucat pe Dan Păltinişanu, noi ne simţim bine pe Ştiinţa, aici ne antrenăm. Sper să nu fie ca în sezonul trecut, suntem o echipă omogenă, un grup unit, eu cred că avem prima şansă mâine să câştigăm meciul!”. Meciul de astăzi va fi transmis în direct pe canalul de Youtube al clubului timișorean, precum şi pe pagina de Facebook a Politehnicii.

O nouă mutare

În altă ordine de idei, Politehnica Timișoara a perfectat o nouă mutare.

Atacantul croat Stjepan Plazonja a sosit sub formă de împrumut, pe un an, de la prim-divizionara AFC Hermannstadt.

Acesta s-a născut pe 2 ianuarie 1998, la Dakovo, în Croaţia. În perioada junioratului a fost jucătorul celor de la Cibalia, NK Osijek şi Dinamo Zagreb.

La nivel de seniori a jucat în ţara natală, în eşalonul secund, pentru Dinamo Zagreb II şi Kustosija Zagreb.

A mai fost jucătorul prim-divizionarei slovene FC Koper iar din toamna lui 2019 s-a transferat la AFC Hermannstadt, grupare pentru care a debutat în Liga I.

În prima parte a anului, atacantul care măsoară 1,92 metri a fost împrumutat la Viitorul Şelimbăr (Liga a III-a).

„Este o mutare bună pentru mine, îmi doresc să joc cât mai mult. Am găsit o atmosferă plăcută şi sunt pregătit pentru noul sezon. Băieţii m-au primit foarte bine, mă ajută mult, la fel ca şi antrenorul. Avem o echipă foarte bună şi tragem tare la antrenamente. Nivelul Ligii 2 din România e foarte bun pentru jucătorii tineri. Ştiu că Politehnica are planuri mari în acest sezon şi vreau să ajut echipa să-şi îndeplinească obiectivele!”, a declarat Stjepan Plazonja.

Foto: sspolitehnica.ro