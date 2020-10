Poli Timişoara joacă miercuri restanţa cu Dunărea Călăraşi. Meciul poate fi vizionat live

Politehnica Timişoara are programată miercuri, pe teren propriu, restanța cu Dunărea Călăraşi din etapa a 7-a a Ligii a II-a.

“Întâlnim o echipă bună, o fostă divizionară A, care are obiectiv promovarea. Au un buget foarte mare, sunt susţinuţi şi de autorităţile locale. Este o echipă care are în componenţă mulţi jucători care au jucat în A, Bud, Vali Alexandru, Zaluschi, pe care-l ştim foarte bine, este timişorean, plus alţi jucători care au calitatea foarte bună, gen Alami sau Cârstocea, care a jucat pentru ACS Poli, jucători pe care îi cunosc foarte bine.

Este o echipă bună, cu un antrenor foarte bun,cu experienţă în Liga I şi a II-a. Va fi un meci dificil, nu putem da un pronostic, pentru că întâlnim o echipă bună, cu calitate, şi o echipă matură. Cred că meciul va fi unul echilibrat, ambele echipe ne dorim victoria. Dorim să rămânem cât mai sus, în primele şase sau cât mai aproape de FC Universitatea Craiova, care are un parcurs foarte bun”, a declarat Octavian Benga, antrenorul principal al alb-violeţilor.

Iniţial, meciul cu formaţia pregătită de Cristian Pustai trebuia să se dispute vineri, 9 octombrie, în nocturnă, pe arena “Dan Păltinişanu”.

“Este un meci care a fost amânat din cauza problemelor legate de Covid, nu cred că acest meci este decisiv pentru a ne face o imagine asupra echipei noastre, dacă este sau nu pregătită pentru intrarea în play-off. Am repetat-o în mai multe rânduri, luăm fiecare meci ca pe o finală, nu ne gândim la celelalte. Dăm totul în meciul care urmează, îl pregătim în

amănunt şi încercăm să obţinem maximum din el. Pe parcurs, ca o bservaţie, cred că în iarnă, în decembrie, după ce se va termina prima parte a campionatului, putem trege nişte concluzii.

Pentru că fotbalul s-a schimbat, datorită acestei pandemii, şi trebuie să antrenăm în mod diferit, nu doar eu, toţi antrenorii au fostînfluenţaţi de aceste aspecte şi rezultatele nu pot fi controlate pe viitor. În iarnă vom trage o concluzie dacă Politehnica e pregătită de play-off sau, dacă nu, de ce nu, poate fi pregătită pentru mai mult sau să-şi dorească mai mult. E cert că în acele momente vom şti ce avem de făcut”, a precizat tehnicianul Politehni cii.

Altfel, echipa timișoreană se confruntă în continuare cu o serie de indisponibilităţi.

“Avem probleme cu unii jucători, unii nu sunt încă apţi, aici mă refer la Popescu, care este încă testat pozitiv, sperăm ca şi el să revină cât mai repede în cadrul lotului. Sunt câteva accidentări minore după această perioadă cu meciuri din trei în trei zile. Axente simte o durere pe inghinal, ar fi şi alţii, dar probabil astăzi ne vom edifica asupra celor care sunt apţi şi vor intra mâine (miercuri – n.r.) la jocul cu Dunărea Călăraşi. Dar re-

pet, tot timpul am ştiut să ieşim din situaţii dificile. Dovadă sunt şi rezultatele, tot timpul am avut multe probleme şi am ştiut să ne organizăm indiferent care au fost acestea…

Probabil că o să arătăm mai bine decât la meciul cu Slatina din punct de vedere fizic. Au revenit şi jucătorii care au stat două săptămâni. Şi, de la zi la zi, potenţa lor fizică e în creştere”, a conchis Octavian Benga.

Treizeci de jucători şi membri ai staff-ului echipei timișorene au efectuat la începutul săptămânii o nouă testare pentru depistarea virusului Sars-Cov2. Doi jucători au fost depistaţi pozitiv. Unul dintre ei a fost accidentat şi nu

a luat contact cu lotul în ultima perioadă, în timp ce celălalt este jucătorul care se afla deja în izolare şi, prin urmare, îşi continuă perioada de carantinare.

Partida dintre Politehnica Timişoara și Dunărea Călăraşi este programată miercuri, de la ora 15, pe arena “Ştiinţa”, şi va fi transmisă în format live video pe canalul de YouTube al clubului alb-violet.

Oaspeţii ocupă locul al optulea în clasament, cu 13 puncte, obţinute în doar şapte partide disputate. Bănățenii se află pe poziția a patra, cu 17 puncte din opt meciuri, la egalitate cu Universitatea Cluj, a treia clasată, grupare care a disputat nouă meciuri.