Poli înfruntă campioana Dinamo!

SCM Politehnica Timișoara evoluează, joi, în partida care deschide etapa a 19-a din Liga Națională de handbal masculin. Alb-violeții dau piept în deplasare, de la ora 18, cu Dinamo București, campioana în exercițiu.

Este al doilea meci consecutiv în capitală, după cel de sâmbătă cu Steaua. Dinamo este liderul clasamentului, cu 18 victorii din tot atâtea partide. SCM Politehnica se află pe locul al 11-lea, cu 14 puncte acumulate.

Antrenorii Pero Milosevici și Andrei Păiuș vor fi lipsiți de aportul jucătorilor Sabin Ignat (accidentat în meciul cu Steaua) și Cristian Fenici (absent o perioadă îndelungată). În schimb, georgianul Giorgi Areshidze a primit drept de joc și este în lotul pentru acest meci.

Dinamo București vine după victoria cu CSM Constanţa, scor 33-25 (16-11), obținută marţi seară, în deplasare, într-un meci din grupa a IV-a principală a competiţiei masculine de handbal EHF European League. Cu cele două victorii din dubla cu dobrogenii, campioana României şi-a asigurat prezenţa în play-off.

Dinamo a dominat jocul de la un capăt la altul şi s-a impus fără emoţii, după ce câştigase şi în urmă cu o săptămână, la zece goluri. Pentru Dinamo au marcat Luka Cindric 8 goluri, Andrii Akimenko 6, Ali Zein 5, Lazar Kukic 5, Miklos Rosta 4, Stansilav Kasparek 2, Călin Dedu 1, Nicuşor Negru 1, Alex Pascual Garcia 1. Vladimir Cupara a apărat 15 şuturi (37,50%).

Golurile gazdelor au fost reuşite de Nikolai Aliohin 8 goluri, Gabriel Cristian Ilie 4, Ionuţ Nistor Ioniţă 3, Valentino Ravnic 3, Andrei Drăgan 2, Călin Căbuţ 1, Zoran Nikolic 1, Strahinja Stankovic 1, Vitali Komogorov 1, Daniel Andrei Susanu 1. Dan Vasile a încheiat cu 11 intervenţii (28,95%), iar Vlăduţ Rusu a avut 3 (42,86%).

Au arbitrat maghiarii Miklos Andorka şi Robert Hucker, iar delegat EHF a fost moldoveanul Nicolae Vizitiu.

Înaintea meciului dintre Sporting Lisabona şi Fuchse Berlin, care va avea loc marţi seara, Sporting conduce în grupă, cu 6 puncte (+8), urmată de Fuchse Berlin, 6 puncte (+6), Dinamo, 4 puncte, CSM Constanţa, 2 puncte.

Câştigătoarea grupei se califică direct în sferturile de finală, iar echipele clasate pe locurile doi şi trei merg în play-off. CSM Constanţa, care în turul preliminar a eliminat-o pe finalista din sezonul trecut, nu mai poate părăsi ultimul loc.

În ultima etapă, pe 5 martie, se vor disputa partidele Dinamo Bucureşti – Sporting Lisabona şi Fuchse Berlin – CSM Constanţa. După etapa a 19-a, în care este inclusă astăzi partida Dinamo București – SCM Politehnica Timișoara, Liga Națională de handbal masculin se va întrerupe pentru trei săptămâni, în vederea unor acțiuni ale loturilor naționale. După pauză, alb-violeții vor da piept acasă cu HC Buzău, în penultimul weekend din luna martie.

Fenici așteaptă cu nerăbdare momentul revenirii pe teren

Cristian Fenici a revenit la antrenamentele echipei SCM Politehnica Timișoara, însă nu va mai putea juca în acest sezon. Handbalistul alb-violet s-a accidentat după etapa a 4-a a Ligii Naționale (în septembrie 2023) și a fost operat la genunchi în decembrie.

„Am nouă săptămâni de la operație. Intervenția a fost reușită, recuperarea merge conform planului, însă, din păcate, perioada este lungă. Trebuie să stau șase-șapte luni și atunci sezonul acesta este terminat pentru mine. Din iulie, o să încep pregătirea normal, dar până atunci nu pot ajuta echipa de pe teren. Îmi doresc să recuperez acest sezon pierdut pentru mine. A fost o accidentare nefericită, la antrenament, la o ciocnire cu un coleg, dar asta este… Am trecut peste ea, dar perioada de refacere este foarte lungă și asta nu-mi convine. Mai am dorință de joc și sper ca la anul să încep în forță”, a declarat Fenici.

El a vorbit și despre revenirea antrenorului Pero Milosevici la cârma grupării timișorene: „Eu am păstrat legătura cu Pero, pentru că este unul dintre antrenorii buni cu care am lucrat. Pot spune chiar că am avut cele mai bune performanțe cu el ca antrenor. Mă bucur că s-a întors și putem lucra din nou împreună, dar din păcate situația este dificilă. Sper să-l pot ajuta de pe margine în perioada asta, să ne salvăm și să construim o echipă cât mai bună la anul”.

Cristian Fenici este conștient că alb-violeții și-au îngreunat situația în clasament după înfrângerea suferită recent în meciul din deplasare cu Steaua București (29-27): „Nici Steaua nu este într-o situație bună și cred că era o echipă de bătut, dacă nu ratam atât de mult unu la unu. Avem meciuri dificile în deplasare, așa că sper să ne ridicăm după această înfrângere și să începem să facem punctele care să ne garanteze rămânerea în prima ligă”.

Fenici nu a ocolit nici subiectul alegerii momentului retragerii din viața sportivă. El are 38 de ani, la fel ca Marius Sadoveac. „Noi ne-am antrenat tot timpul 100 la sută și ne dorim să jucăm în continuare pentru că asta ne face plăcere și bucurie. Așa am văzut lucrurile tot timpul. Se apropie și vârsta pensionării, cum se zice sau cum zic unii, dar atâta timp cât putem să ajutăm echipa și ne simțim în forță vom juca. Atunci când va fi momentul, este clar că ne vom da la o parte pentru cei care vin din spate”, a mai spus Cristian Fenici, unul dintre cei mai buni jucători produși de școala timișeană de handbal.