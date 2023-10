Petre Ionuțescu și Laszlo Orsolya, concert live în Elisabetin. Intrarea este liberă

Petre Ionuțescu și Laszlo Orsolya, live în Elisabetin

Biserica Romano-Catolică din Elisabetin (Piața Bălcescu) va găzdui vineri, 20 octombrie, începând cu ora 20, un concert live cu intrare liberă susținut de Petre Ionuțescu și Laszlo Orsolya.

‘’Proiectul <<Explorări contemporane ale tradiției>> are ca scop creșterea interesului comunității pentru cultura tradițională prin intermediul artei contemporane și oferă publicului timișorean o manifestare culturală prin care muzica și tradiția se îmbină armonios, creând o experiență unică.

Proiectul continuă cu a VI-a ediție prin livrarea unui produs cultural unitar cu tradiție și de impact la nivelul comunității locale.

Concertul îmbină elemente tradiționale, exprimate symbolic, cu cele mai moderne tehnici de producție ale artei contemporane, oferind publicului un eveniment complex.

Acesta utilizează tradiția, exprimată prin teme din folclorul românesc, ca element identitar puternic, exprimat într-un limbaj muzical modern, prin improvizații la trompetă și harpă, dar și la alte instrumente tradiționale.

Aflați la prima lor colaborare, cei doi artişti vor crea un spectacol de 60 de minute, în care publicul este invitat să participe la o experiență unică.

Întreg concertul va fi o producție sută la sută originală, în care artiștii vor utiliza cel mai modern limbaj artistic pentru punerea în valoare a tradițiilor.

Acțiunea este finanțată de Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura 2023.

Petre Ionuţescu (foto), cunoscut și sub numele de Trompetre, este trompetist, artist multi-instrumentist, compozitor si producător muzical.

Este membru fondator al formațiilor FunkyGrowl, Blazzaj și fondator al asociației Romanian Brass Society.

A colaborat cu diverși artiști de pe scena muzicală românească: Alexandrina, Subcarpați, Negură Bunget, Thy Veils, Makunouchi Bento și alții.

Începând din 1995 și până în prezent desfășoară o prolifică activitate concertistică, atât pe scena națională cât și internațională.

Participă la festivaluri importante printre care Gărâna Jazz Festival, Festivalul Plai Timișoara, Timișoara Jazz Festival, Stuffstock Vama Veche, Peninsula – Târgu Mureș, Untold, Jazz in the Park, Samfest Jazz Satu Mare, Smida Jazz, JazzTM, Sziget Festival, Wave Gotic Treffen Leipzig, With Full Force, împărțind scena cu artiști renumiți ca Al Jarreau, Al Di Meola, Tricky, Jazzanova etc.

Albumul <<Cartea de piatră>> a fost selectat în topul The Best New Ambient pe platforma Bandcamp, un top realizat de celebra jurnalistă Aurora Mitchell (Dazed, Financial Times, Dummy Magazine etc), care selectează și recomandă cele mai bune apariții din spectrul muzicii ambientale, în recenzia sa, jurnalista lăudând talentul de trompetist al lui Petre.

Născută în curbura Munților Carpați, Laszlo Orsolya a avut de mică dorința de a deveni muzician.

În jurul vârstei de 10 ani, s-a mutat la Timișoara, unde și-a început studiile la Colegiul Național de Artă <<Ion Vidu>>, la secția instrumentală corzi grave – Harpă, dedicându-se în paralel și studiului pianului.

În anii de sfârșit de liceu, Orsolya s-a alăturat formației Negură Bunget, dedicând următorii 7 ani acestei experiențe muzicale.

Ulterior, a preluat live și a interpretat la mai multe instrumente tradiționale precum fluierul, tulnicul și cavalul.

Cu peste 500 de concerte la activ, Orsolya a străbătut lumea în lung și-n lat alături de Negură Bunget, participând în turnee europene masive și urcând pe scena unora dintre cele mai renumite festivaluri de muzica rock și nu numai, cum ar fi Wacken Open Air, Hellfest, Roadburn Festival, Graspop Metal Meeting, Exit Festival, Brutal Assault, Party San Open Air, Inferno Metal Meeting, Summer Breeze Festival etc.

În 2010, la invitația lui Gabriel <<Negru >> Mafa, s-a alăturat unui nou proiect muzical concentrat pe folclorul tradițional românesc.

În 2011, proiectul a fost lansat sub numele <<Din Brad>>, iar în 2012 a fost lansat albumul de debut <<Dor>>, descris în presa de specialitate ca o viziune originală a tradițiilor românești. Cu <<Din Brad>> a susținut concerte în Europa, Statele Unite și Canada.

În 2013, s-a alăturat unui fost coleg de trupă și pune bazele, împreună cu acesta, unui nou proiect muzical inedit, Dara Project.

Peste trei ani de la acel moment, a organizat, împreună cu casa de discuri Pest Productions din China, un turneu de două săptămâni în orașe precum Xi’an, Yinchuang, Lanzhou, Luoyang, Dongguan, Shenzhen și Guangzhou.

În paralel cu Dara Project și-a pus bazele unui proiect solo în care principalul instrument folosit este harpa electrică, cu ajutorul căreia reușește să creeze tonuri și efecte specifice genului ambiental, compoziții cinematice și visătoare în același timp’’. anunţă organizatorii.

