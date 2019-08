Pensionarii unei comune din Timiş sunt invitaţi la bal

Toţi cetăţenii de vârsta a treia ai unei comune din Timiş sunt invitaţi la bal. Duminică, în locaţia cunoscută sub numele „La balon” din Sânandrei, are loc ediţia a VI-a a Balului Pensionarilor.

„Am organizat de şase ani această manifestare de suflet a pensionarilor comunei şi mă bucur că ea a fost receptată în mod pozitiv de comunitatea noastră. Pensionarii percep acest eveniment ca pe unul de familie, un bun prilej de a socializa, de a se deconecta de la problemele din viaţa de zi cu zi. Ne bucurăm că le putem oferi câteva clipe minunate acestor oameni care au muncit din greu o viaţă întreagă, pentru că ei merită toată recunoştinţa noastră”, a declarat Claudiu Coman, primarul comunei Sânandrei.

Balul pensionarilor este organizat de Primăria şi Consiliul Local Sânandrei, în colaborare cu Sindicatul Comunal al Pensionarilor.